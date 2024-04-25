輸入外勞｜汽總強烈反對城巴引入外勞司機　議員批政府玩文字遊戲

總工會副主席兼巴士聯席召集人黎兆聰稱，一直反對政府批准汽車行業輸入外勞，除交通安全和服務質素外，很多職業司機可能面對就業或轉職機會減少，整體行業勞工也面對資方以諸多藉口來壓低薪酬待遇，及後因人手更不足而再要求輸入外勞，形成惡性循環。他指有問責官員去年曾向工會稱巴士車長工作專業，不會輸入外勞取代，質疑政府出爾反爾，對於採取工業行動他直言「唔希望做到呢步」，希望當局可與工會加強溝通解決問題。

城巴分會主任袁裕豪透露，近日接獲不少會員反映對城巴決定感失望，擔心此例一開便會陸續輸入外勞，影響本地勞工就業。他又稱，資方數年前把月薪合約改為時薪形式聘用，令不少時薪員工在扣除無薪食飯和小休時間後，每日實際僅獲6至7小時工資，而巴士行業多年來都採取所謂多勞多得方式工作，卻有很多員工投訴資方每日只安排8小時工作，他們只能賺取基本工資難以維生。

工聯會立法會議員陸頌雄批評，運輸及物流局副局長廖振新信誓旦旦表示有關輸入外勞政策不涉及巴士資方的言論尤如兒戲，並讓資方可以經非專營巴士牌照申請輸入外勞如同玩「文字遊戲」、「與玩弄擦邊球無異。」他認為，即使今次申請沒有違反輸入外勞的明文規定，但客觀效果則對運輸業界勞工就業十分不友善，亦令他們感到十分不滿。陸頌雄更指，運輸當局缺乏關心行業勞工的觸覺以及沒有重視和兌現承諾的誠信，他將在立法會層面跟進。