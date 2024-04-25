輸入外勞｜汽總強烈反對城巴引入外勞司機　議員批政府玩文字遊戲

城巴獲政府批出20個外勞司機配額，負責旗下非專營巴士服務，首5名內地司機將陸續抵港和準備接受本地駕駛考試。汽車交通運輸業總工會強烈反對巴士資方透過非專營巴士牌照引進外勞，指不少人有感近年被資方削減薪酬福利，影響士氣和不利於挽留人才。
工會不少會員感失望憂開先例
總工會副主席兼巴士聯席召集人黎兆聰稱，一直反對政府批准汽車行業輸入外勞，除交通安全和服務質素外，很多職業司機可能面對就業或轉職機會減少，整體行業勞工也面對資方以諸多藉口來壓低薪酬待遇，及後因人手更不足而再要求輸入外勞，形成惡性循環。他指有問責官員去年曾向工會稱巴士車長工作專業，不會輸入外勞取代，質疑政府出爾反爾，對於採取工業行動他直言「唔希望做到呢步」，希望當局可與工會加強溝通解決問題。
城巴分會主任袁裕豪透露，近日接獲不少會員反映對城巴決定感失望，擔心此例一開便會陸續輸入外勞，影響本地勞工就業。他又稱，資方數年前把月薪合約改為時薪形式聘用，令不少時薪員工在扣除無薪食飯和小休時間後，每日實際僅獲6至7小時工資，而巴士行業多年來都採取所謂多勞多得方式工作，卻有很多員工投訴資方每日只安排8小時工作，他們只能賺取基本工資難以維生。
工聯會立法會議員陸頌雄批評，運輸及物流局副局長廖振新信誓旦旦表示有關輸入外勞政策不涉及巴士資方的言論尤如兒戲，並讓資方可以經非專營巴士牌照申請輸入外勞如同玩「文字遊戲」、「與玩弄擦邊球無異。」他認為，即使今次申請沒有違反輸入外勞的明文規定，但客觀效果則對運輸業界勞工就業十分不友善，亦令他們感到十分不滿。陸頌雄更指，運輸當局缺乏關心行業勞工的觸覺以及沒有重視和兌現承諾的誠信，他將在立法會層面跟進。
運輸署：已清晰向城巴表示外勞禁駕駛專營線
運輸署回應近日有關城巴引入外勞駕駛非專營路線的報道稱，城巴除經營兩個巴士專營權外，亦持有相關客運營業證提供非專營巴士服務，因此符合資格透過「運輸業輸入勞工計劃」，引入外勞司機駕駛非專營巴士路線。計劃列明輸入勞工和本地勞工的人手比例不得高於1比2，運輸署指就城巴個案而言，計算基準以城巴提供其客運營業證下人手配置為限，其專營權服務人手配置絕不會計算在內。署方強調，已清晰地向城巴表示計劃下輸入的非專營巴士司機，不可以擔任計劃外的其他工作，包括不可駕駛專營巴士路線。