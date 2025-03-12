輸入外勞｜補充勞工優化計劃已批出約5.1萬個名額　飲食業最多佔2萬人

勞工及福利局局長孫玉菡表示，輸入一般勞工的補充勞工優化計劃推行一年半以來，直至上月底，已批出約51,000個名額，當中以飲食業最多，佔超過兩萬人，其中廚師有約一萬人，侍應有8,500人，洗碗工約有2,500人。至於發展局處理輸入建造業的特定行業計劃，有大約12,000個申請配額，已批核約9,000多個。

洗碗工約有2,500人

孫玉菡出席一個電台節目表示，在高才通及優才等人才計劃下，過去兩年半共收到40多萬宗申請，批出約28至29萬宗，當中超過18萬人已經到港，以金融、商貿及創科為主，年紀亦較輕，三分一人是30歲以下。局方的人才辦已在多個社交網頁，包括小紅書設立帳戶，將會加強宣傳，他自己亦有參與拍攝，來港人才如想取得較權威的消息，可以留意官方渠道。