輸入外勞｜補充勞工優化計劃已批出約5.1萬個名額　飲食業最多佔2萬人

勞工及福利局局長孫玉菡表示，輸入一般勞工的補充勞工優化計劃推行一年半以來，直至上月底，已批出約51,000個名額，當中以飲食業最多，佔超過兩萬人，其中廚師有約一萬人，侍應有8,500人，洗碗工約有2,500人。至於發展局處理輸入建造業的特定行業計劃，有大約12,000個申請配額，已批核約9,000多個。
洗碗工約有2,500人
孫玉菡出席一個電台節目表示，在高才通及優才等人才計劃下，過去兩年半共收到40多萬宗申請，批出約28至29萬宗，當中超過18萬人已經到港，以金融、商貿及創科為主，年紀亦較輕，三分一人是30歲以下。局方的人才辦已在多個社交網頁，包括小紅書設立帳戶，將會加強宣傳，他自己亦有參與拍攝，來港人才如想取得較權威的消息，可以留意官方渠道。
孫玉菡在節目被問到，前行政長官梁振英在社交平台質疑有輸入人才計劃的來港人士，部份取得簽證後未有來港或只有家人來港就學，孫玉菡回應說高才通人士有一定收入或學歷，他們到港後會探索環境是否適合，期間要處理居住問題及消費，不會取得任何福利，相信不會所有人才最終都留港。如果他們未能發揮而離開，亦是「和平分手」，如果他們的主簽證未有續期，其子女以受養人身份的簽證都不能續期，又認為只讓子女來港就學是「很麻煩的事」。
原文刊登於 香港電台