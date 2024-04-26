輸入外勞｜運輸署：輸入內地車長審批程序嚴謹　有監察機制包括突擊檢測

運輸署助理署長謝善怡在電台節目指，署方的調查發現，小巴及非專營巴士的人手短缺尤其嚴重。因此必須輸入外勞，以提供穩定的勞動力，維持公共交通服務的可靠度，現有29條運輸路線輸入外勞。署方會嚴謹審批，包括確保僱主要優先聘請本地司機，並證實未能在本港聘得足夠及合適的司機之下，署方才會考慮批出申請。

城巴獲政府批出20個外勞司機配額，負責旗下非專營巴士服務。運輸署表示審批程序嚴謹，亦有監察機制，包括突擊檢測以了解駕駛情況及乘客意見。

立法會人力事務委員會副主席顏汶羽表示，輸入外勞計劃的數目上限，只佔整個行業職位空缺的一個小比重，相信不會影響本地工人就業。顏汶羽又指企業聘用外勞司機的成本遠高於本地司機，但巴士公司想盡辦法招募本地車長，包括提供培訓津貼及新人入職津貼等，成效仍然欠理想，相信城巴聘請外勞司機是「無辦法之中的辦法」。

對於工會指不排除發起罷工等工業行動，謝善怡回應指，署方曾與工會溝通，期望工會理解和保持冷靜，重申這項計劃並非取代本地員工而是為紓緩人手。

工會透露另有專營巴士公司申請輸入外勞

汽車交通運輸業總工會副主席兼巴士聯席召集人黎兆聰在昨日(25日)的記者會透露，有專營巴士公司同樣透過非專營巴士牌照，向政府申請輸入外勞且人數超越城巴獲批的20人。

翻查資料，陽光巴士為本港主要非專營巴士營運商之一，目前營運或以旗下子公司名義營運多條居民巴士和穿梭巴士等。陽光巴士2020年起轉用新標誌，設計與九巴、龍運巴士類同。另外，載通旗下的權君有限公司和年豐有限公司，分別正經營元朗區和北區的專綫小巴路線，該等路線部分宣傳品格式與九巴類同。