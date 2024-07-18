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2024-07-18 09:20:21

農夫山泉｜就農夫山泉樣本歸類落差致歉　消委會：重新評分升至5星

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農夫山泉檢測「溴酸鹽」事件，消委會發聲明就樣本歸類落差致歉。(資料圖片)

農夫山泉檢測「溴酸鹽」事件，消委會發聲明就樣本歸類落差致歉。(資料圖片)

消委會在最新一期《選擇》月刊中發表市面30款瓶裝水樣本檢測結果，發現百歲山的「飲用天然礦泉水」及農夫山泉(港交所：9633)的「飲用天然水」的溴酸鹽含量達歐盟上限。農夫山泉隨後向消委會發律師，指旗下「飲用天然水」產品即使採用歐盟地區標準，也應適用歐盟「飲用水」安全標準，而非「天然礦泉水」標準評估，批評消委會的文章針對其產品作不客觀評價，對其公司聲譽造成巨大傷害，要求消委會澄清並道歉。

消委會今(18日)發聲明澄清，表示經過了解後得知在報告中，將「農夫山泉飲用天然水」歸類為「天然礦泉水」並不正確，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會致歉，重新分類後可將其整體表現由4.5星調整至5星。

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消委會發表市面30款瓶裝水樣本，指發現「百歲山」及「農夫山泉」的樣本中分別檢驗出每公升有3微克溴酸鹽。(消委會提供) 農夫山泉發聲明回應，表示將持續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。(農夫山泉微博截圖)

改列為獨立類別「飲用天然水」

消委會聲明指，與「農夫山泉」的代表會面和作深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司採用的標準為其生產地，即內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》(GB19298-2014)。就此，消委會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。

消委會續指，從消費者角度而言，若以測試結果的TDS值作為比試，該樣本口味較一般「天然礦泉水」為淡，與一般「純淨水」比較則較濃。至於溴酸鹽方面，該會根據歐盟有關飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克計算，此限值與《食品安全國家標準包裝飲用水》(GB19298-2014)一致，而該樣本的檢出量(每公升3微克)屬「飲用水」準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用，並在重新評分後，「農夫山泉」樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

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強調全部樣本可安心飲用

消委會重申，是次全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，亦在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言，都指包括「農夫山泉」等全部樣均可安心飲用。該會強調文章的主旨並非產品有安全問題，而是為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，提醒消費者瓶裝水塑膠瓶一般只能使用一次，而降解塑膠可能需要幾百年的時間，消費者宜嘗試改變生活習慣，從源頭減塑。

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農夫山泉：續為香港市場提供安全優質產品

消委會澄清後，農夫山泉(港交所：9633)回應指，「香港消費者委員會今日發布的《消委會就「農夫山泉」測試樣本結果的澄清》已收悉。測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用。農夫山泉將持續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。」

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