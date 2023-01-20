農曆新年2023｜逛維園花市買350元蘭花送秘書　李家超：香港一路好㗎啦

沿途大批 保鑣保護 勉商販 共建香港

李家超下午在眾多保鑣保護下逛維園花市，並同檔販售買一盆350元蘭花，他說：「啲花多姿多采，真係好靚」，又勉勵檔販要製造歡樂給市民，這樣既能賣花，市民又會開心。李家超說：「香港會一路好㗎啦，通關、零售、旅遊、展覽、招商都回來啦，要努力共建香港」。

在逛花市期間，李家超與多名市民及小朋友傾談及拍照，他之後見傳媒時指，年花「好靚」，見到市民笑口常開，感到非常開心，他亦感到非常滿足，認為今年花市市道是「可以」，並相信2023兔年氣氛會更好，種種「活起來、動起來」已經開始出現。他說已經送了不同禮物給太太，該盆蘭花是買回來送給他的秘書，以慰勞秘書工作辛勞，將辦公室打理得頭頭是道。

爭取通關撤核酸檢測 形容「好接近終點」

被問到過年前能否做到免檢測通關，李家超表示，不少市民可能不明白部分檢測站有不少空位，變相只聚集在某幾個檢測點，政府已作出優化措施，多發放相關資訊，告訴市民哪些檢測站尚有空位，強調政府會盡量爭取取消通關核酸檢測，並形容社會復常方面已經走到「好接近終點」。他在維園逗留約30分鐘就離開。