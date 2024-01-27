農曆新年快將來臨，每年年廿八洗邋遢大掃除是否你家中必做的事？農曆新年有很多傳統習俗，但有否想過為甚麼要在指定日期才做呢？好像為何選擇年廿八洗邋遢？行年宵花市意義又是甚麼？年三十晚小朋友為何「賣懶」？本文會詳情解釋各種新年習俗及背後歷史。
新年習俗｜年廿八好意頭
有說因廿八的廣東話發音跟「易發」相近，所以選了這個「好意頭」的日子洗邋遢大掃除，將家中來個徹底打掃清潔，象徵洗去霉運、去除壞習慣，迎來富足美滿的新一年。
新年習俗｜年三十晚小朋友「賣懶」
大除夕夜（年三十晚）的習俗中，你還記得「賣懶」和「接財神」嗎？相傳古時有一個很懶惰的神仙，為了追避仙家的追捕，走入了一個懶惰小孩的身上。仙家為了逼該懶惰神仙離開小孩的身體，就教村民點燈，使其現形，捉到了這名懶惰神仙。而這個傳說就在民間廣傳開去，成為了點燈「賣懶」的習俗。
如果家中有小孩子懶惰、不肯用功讀書，就在年三十晚時，讓孩子們手提紅燈籠，與夥伴聯群結隊在街上，邊行邊叫：「賣懶賣懶，賣到年三十晚，人懶我不懶！」另一「賣懶」形式是，結合派財神習俗，將一張寫上「懶」的紅紙，和寫着「財神」的紅紙混在一起賣出，寓意新一年戒除懶惰的壞習慣，努力讀書，學業進步。
新年習俗｜年三十晚派財神 小朋友送祝福
「賣懶」的新年習俗，跟派／接財神一樣，已經甚少有人做了。在1970至80年代，每逢過年前夕，尤其大除夕夜，會有很多小朋友到各家各戶敲門，然後說「財神到！」並遞上一張寫着「財神」的小紅紙，寓意財神來到你家門了。所以，大家為了意頭，都會高興地接「財神」，並給小朋友一封紅包，讓他們賺些外快。
隨着社會經濟改善，小朋友的零用錢不缺，加上大部分大廈設有的保安措施，令陌生人不能輕易登門派財神，因此這個接財神的習俗，亦逐漸式微。
新年習俗｜年三十晚行年宵 逛花市轉運
年三十晚，最常做的是行年宵或花市，不少人更會逛至通宵達旦。為甚麼要行年宵？相傳是要「轉大運」。
傳統上，除夕夜吃過團年飯後，全家人會一起逛年宵市場。由於年宵市場都會設有花市，而花寓意潔淨、清新，因此人們深信逛逛花市，必定能夠沾上旺氣，以及去掉身上不淨之氣，讓來年行個好運。
新年習俗｜年初一長者留家中「守舍」
來到大年初一，年輕父母和孩子都會出外拜年，長輩就留在家中。這看似理所當然的安排，原來跟「年初一守舍」的傳統大有關係。
守舍的「舍」是指自己的家，意思是大年初一要有人留守家中，不能空着房子。於是，守舍的任務通常會交給家中的長者。當有人來拜年的時候，長者就負責開門迎接。此外，大年初一也有不能掃地、不能洗頭、不能吃藥等禁忌，但是現代人也不一定遵守這些新年習俗。
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