農曆新年2024｜陳國基：延長通關安排成功 會繼續觀察旅客數字 業界：盡快放寬至一簽多行

內地春節黃金周長假期今日(18日)結束。入境處數字顯示，黃金周期間逾125萬內地旅客入境，超逾2018年同期的日均人次。農曆新年期間，部分口岸延長通關時間，政務司長陳國基形容，今次通關安排很成功，旅客都認為安排理想。對於會否再與內地部門商討延長通關時間的安排，他表示，會繼續觀察旅客數字了解需要與否；果有需要會盡量配合，強調「希望旅客在香港有很開心、愉快的經驗，這是我們的目標。」

旅遊及零售業界籲放寬「一簽多行」 旅遊界立法會議員姚柏良表示，訪客數字已超出預期增長，認為香港在農曆新年期間的盛事等能吸引內地旅客，內地旅客的復蘇趨勢良好。他又指，香港仍要努力吸引其他海外及過夜旅客。對於會否擔心旅遊業「旺丁不旺才」，姚柏良指，黃金周期間除了有「窮遊」的旅客，亦有入住高級酒店的旅客及深度遊旅客，認為只要香港有吸引的產品、良好的服務，就能吸引不同種類旅客。他亦建議盡快將內地旅客「一周一行」放寬至「一簽多行」，相信有助吸引更多內地旅客來港。

