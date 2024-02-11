農曆新年2024｜龍年行大運首選龍脊龍尾　香港郊區龍形打卡點又多又靚

農曆新年將至，不少人會趁假期到郊外走走「行大運」，提升新一年運程。適逢龍年將至，跟大家介紹幾個香港龍年郊遊景點，它們不但以「龍」命名，更被指具有龍的形態，涵蓋龍頭至龍尾，實屬龍年行大運的不二之選。 文章出處：當代中國網站 粉嶺龍躍頭 逛文物徑 知新界歷史 龍躍頭位於粉嶺聯和墟東北面，亦稱「龍骨頭」或「龍嶺」。龍躍頭的命名，源於該處有座名為「龍躍嶺」的山，因形狀像巨龍跳躍其間而得名。 龍躍頭一帶聚居了新界五大族之首的鄧氏後人。據特區政府古物古蹟辦事處介紹，龍躍頭鄧族原籍江西吉水，與宋朝皇室深具淵源。因為在南宋時期，一名南逃的皇姬嫁了給錦田鄧氏的鄧惟汲，其長子後人於元朝末年遷居龍躍頭，並開枝散葉，數百年間演變為今天的龍躍頭「五圍六村」。

石澳龍脊 入選CNN世界最美行山徑 港島南的龍脊是香港著名行山熱點，因為入選過2004年美國《時代雜誌》「亞洲最佳市區遠足徑」，以及2019年美國有線電視網（CNN）「世界最美的23條行山徑」等，聲名大噪。 龍脊的迷人之處在於交通便捷、景色壯麗，登山者能在全長僅8.5公里的路程中，欣賞石澳、大浪灣、甚至東龍島景致，海景壯闊且醉人，吸引中外人士專程前往。 「龍脊」一名由來，其實是源於打爛埕頂山至雲枕山一段起伏連綿的山徑，看起來像飛龍的背脊，錯落有致，因而得名。

大埔龍尾踏細沙 大尾督行山燒烤放風箏 2021年啟用的大埔龍尾泳灘，是一個人工沙灘，因位置在龍尾村對開而得名。 龍尾村的「龍」，有指是八仙嶺的山脈。在風水學上，山脈即龍脈，龍尾位處八仙嶺末端，因而得名。附近一脈相承的地名，還有大尾篤，只是後來官方為了美化名稱，將其寫作「大美督」。 龍尾灘與大尾篤燒烤場僅相距5至10分步程，鄰近士多提供水上單車租借；附近亦設不少單車店，遊人可騎車到船灣淡水湖欣賞水壩風光、放風箏；喜愛行山的市民亦可登上「大尾督家樂徑」遠足。