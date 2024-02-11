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2024-02-11 09:00:00

農曆新年2024｜龍年行大運首選龍脊龍尾　香港郊區龍形打卡點又多又靚

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龍年｜香港郊區尋龍 這些地方能見龍的形態？

農曆新年將至，不少人會趁假期到郊外走走「行大運」，提升新一年運程。適逢龍年將至，跟大家介紹幾個香港龍年郊遊景點，它們不但以「龍」命名，更被指具有龍的形態，涵蓋龍頭至龍尾，實屬龍年行大運的不二之選。

文章出處：當代中國網站

粉嶺龍躍頭 逛文物徑 知新界歷史

龍躍頭位於粉嶺聯和墟東北面，亦稱「龍骨頭」或「龍嶺」。龍躍頭的命名，源於該處有座名為「龍躍嶺」的山，因形狀像巨龍跳躍其間而得名。

龍躍頭一帶聚居了新界五大族之首的鄧氏後人。據特區政府古物古蹟辦事處介紹，龍躍頭鄧族原籍江西吉水，與宋朝皇室深具淵源。因為在南宋時期，一名南逃的皇姬嫁了給錦田鄧氏的鄧惟汲，其長子後人於元朝末年遷居龍躍頭，並開枝散葉，數百年間演變為今天的龍躍頭「五圍六村」

粉嶺龍躍頭天后宮宮為兩進式建築，根據介紹，廟的正殿供奉着天后及其侍神千里眼和順風耳。不過此天后宮的建築年代如今已難稽考。（圖片來源：Getty）

現時龍躍頭保存不少傳統建築。1999年，政府在此建立了全長2.6公里的龍躍頭文物徑，把附近多所文物建築串連，包括龍躍頭鄧氏最早創建的「老圍」、擁有500年歷史的圍村「東閣圍」、工藝精湛的龍躍頭鄧氏祠堂「松嶺鄧公祠」、過百年歷史的西式教會建築「崇謙堂」，以及華仁書院創辦人徐仁壽故居、建築風格中西合璧的「石廬」等。

農曆正月十二至十五日期間，松嶺鄧公祠會進行傳統點燈儀式，點燈有繼後香燈之意，祈求子孫平安，生生不息。村民一般會在正月十五完燈儀式當日舉行盆菜宴。（圖片來源：Getty）

石澳龍脊 入選CNN世界最美行山徑

港島南的龍脊是香港著名行山熱點，因為入選過2004年美國《時代雜誌》「亞洲最佳市區遠足徑」，以及2019年美國有線電視網（CNN）「世界最美的23條行山徑」等，聲名大噪。

龍脊的迷人之處在於交通便捷、景色壯麗，登山者能在全長僅8.5公里的路程中，欣賞石澳、大浪灣、甚至東龍島景致，海景壯闊且醉人，吸引中外人士專程前往。

「龍脊」一名由來，其實是源於打爛埕頂山至雲枕山一段起伏連綿的山徑，看起來像飛龍的背脊，錯落有致，因而得名。

龍脊位於石澳郊野公園內，是指打爛埕頂山與雲枕山之間的一段高低起伏的山路。到龍脊行山的市民，可在港鐵筲箕灣站A2出口的筲箕灣巴士總站，搭乘9號巴士在石澳道土地灣站下車。（圖片來源：Getty）

大埔龍尾踏細沙 大尾督行山燒烤放風箏

2021年啟用的大埔龍尾泳灘，是一個人工沙灘，因位置在龍尾村對開而得名。

龍尾村的「龍」，有指是八仙嶺的山脈。在風水學上，山脈即龍脈，龍尾位處八仙嶺末端，因而得名。附近一脈相承的地名，還有大尾篤，只是後來官方為了美化名稱，將其寫作「大美督」。

龍尾灘與大尾篤燒烤場僅相距5至10分步程，鄰近士多提供水上單車租借；附近亦設不少單車店，遊人可騎車到船灣淡水湖欣賞水壩風光、放風箏；喜愛行山的市民亦可登上「大尾督家樂徑」遠足。

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市民可在港鐵大埔墟站乘搭75K號巴士在「蘆慈田站」下車，前往龍尾泳灘，而巴士總站則為大尾篤燒烤場。這幀照片攝於退潮時份的龍尾，背景左方是燒烤場，可見兩地相距甚近。（圖片來源：Getty）

東平洲龍落水 嶙峋怪石訴說地質故事

位處香港最東端的東平洲，屬於聯合國教科文組織世界世質公園範圍。小島長年受海水沖蝕，怪石嶙峋。岸邊盡是層層相間、有如「千層糕」般的頁岩，地貌獨特。

東平洲主要有三大地質景點：包括位於小島最東邊的兩座巨形海蝕柱「更樓石」、經過海水千年侵蝕而與本島切割的「斬頸洲」，以及形態像神龍下海的「龍落水」。

龍落水其實是一條長而厚的石帶，由於石帶中蘊藏不同耐蝕性的石層，經多年的風化侵蝕，岩石被大自然雕琢出特別的形態，遠看岩石邊緣呈三角狀，像一條龍露出背脊潛入水中，故被命名「龍落水」。

逢星期六、日及公眾假期，馬料水碼頭提供前往東平洲的渡輪服務，成人及小童來回收費100元。

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