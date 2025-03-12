近半市民不滿立法會表現　湯家驊：由選舉群體決定是否「大換血」或者減議席

民主思路在1月21日至上月25日訪問了1,005名市民，42%市民滿意政府的表現，高於不滿意的市民佔比（40%）。對於立法會的滿意程度則有明顯對比，48%的受訪市民不滿立法會表現；僅有29%表示滿意。

民主思路召集人湯家驊直指過去不少議員的議政能力未達公眾期望，市民對此有目共睹。他指市民一般向他反映議員發言時多引述中央言論，較少提出自己的意見。另外，市民認為議員在審議法例時表現不熟悉、不積極參與，令市民對議員是否審慎通過法例抱有負面看法。對於立法會換屆選舉，湯家驊期望有更多來自不同範疇、有能力、有擔當的人才參加選舉。他指出民主思路一向積極鼓勵有志的成員參加選舉，目前有幾名成員表示有興趣參選。不過，現時仍處於初步階段，正聯絡不同成員，並評估在哪個界別較有機會當選。湯家驊強調有信心其成員可擔當任何層次的公眾服務，包括成為立法會議員。

另一方面，民主思路今日公布新一輪「一國兩制」指數。滿分10分下，最新讀數為6.14分，較半年前微跌0.5%。調查顯示，本地民意三項支柱評分均呈下跌趨勢，「人權自由」的評分下降最多，為2.2%至5.34分；「高度自治」的評分下降1.5%至5.21分；「內港關係」的評分則略為下降0.2%至5.60分。12項子支柱的評分除「維護國家主權、安全和發展利益」上升3%外，皆有所下降，其中跌幅最大的子支柱分別為「言論、結社、集會自由」（-5.2%）和「民主政制發展」（-3.4%）。

民主思路聯席召集人（研究）潘學智分析，社運案件來到判決階段，驅使公眾回想當年的政治紛爭，令近年人權自由的評分升勢受挫。不過，國家安全風險下降，有效幫助市民重拾對「一國兩制」的信心。湯家驊指出終審法院最近於支聯會拒交資料案裁定鄒幸彤等3人上訴得直，並在判辭中強調公平審訊在港區國安法案件的重要性，未來可能會令市民對人權及司法獨立更有信心。

其他數據方面，受訪者的公眾身份認同趨向雙重化，雙重身份（「香港人」與「中國人」）重新成為主流，佔67%。「僅香港人」身份認同比例為25%，而「僅中國人」身份認同則下降至3%。18至29歲青年中，76%認同雙重身份。另外，83%的受訪者表示沒有計劃移民。調查亦發現僅8%的受訪者願意在粵港澳大灣區其他城市生活或工作。