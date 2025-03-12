近半市民不滿立法會表現　湯家驊：由選舉群體決定是否「大換血」或者減議席

立法會今年換屆，民主思路調查發現48%受訪者不滿意立法會表現。民主思路召集人湯家驊指市民一般反映立法會議員較多引述中央言論，較少有自己的看法。至於在今年的換屆選舉需否「大換血」，甚至減少議席，湯家驊指應交由相關選舉群體決定。
近半市民不滿立法會表現
民主思路在1月21日至上月25日訪問了1,005名市民，42%市民滿意政府的表現，高於不滿意的市民佔比（40%）。對於立法會的滿意程度則有明顯對比，48%的受訪市民不滿立法會表現；僅有29%表示滿意。
民主思路召集人湯家驊直指過去不少議員的議政能力未達公眾期望，市民對此有目共睹。他指市民一般向他反映議員發言時多引述中央言論，較少提出自己的意見。另外，市民認為議員在審議法例時表現不熟悉、不積極參與，令市民對議員是否審慎通過法例抱有負面看法。對於立法會換屆選舉，湯家驊期望有更多來自不同範疇、有能力、有擔當的人才參加選舉。他指出民主思路一向積極鼓勵有志的成員參加選舉，目前有幾名成員表示有興趣參選。不過，現時仍處於初步階段，正聯絡不同成員，並評估在哪個界別較有機會當選。湯家驊強調有信心其成員可擔當任何層次的公眾服務，包括成為立法會議員。
一國兩制指數下跌
另一方面，民主思路今日公布新一輪「一國兩制」指數。滿分10分下，最新讀數為6.14分，較半年前微跌0.5%。調查顯示，本地民意三項支柱評分均呈下跌趨勢，「人權自由」的評分下降最多，為2.2%至5.34分；「高度自治」的評分下降1.5%至5.21分；「內港關係」的評分則略為下降0.2%至5.60分。12項子支柱的評分除「維護國家主權、安全和發展利益」上升3%外，皆有所下降，其中跌幅最大的子支柱分別為「言論、結社、集會自由」（-5.2%）和「民主政制發展」（-3.4%）。
民主思路聯席召集人（研究）潘學智分析，社運案件來到判決階段，驅使公眾回想當年的政治紛爭，令近年人權自由的評分升勢受挫。不過，國家安全風險下降，有效幫助市民重拾對「一國兩制」的信心。湯家驊指出終審法院最近於支聯會拒交資料案裁定鄒幸彤等3人上訴得直，並在判辭中強調公平審訊在港區國安法案件的重要性，未來可能會令市民對人權及司法獨立更有信心。
其他數據方面，受訪者的公眾身份認同趨向雙重化，雙重身份（「香港人」與「中國人」）重新成為主流，佔67%。「僅香港人」身份認同比例為25%，而「僅中國人」身份認同則下降至3%。18至29歲青年中，76%認同雙重身份。另外，83%的受訪者表示沒有計劃移民。調查亦發現僅8%的受訪者願意在粵港澳大灣區其他城市生活或工作。