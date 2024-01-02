迪土尼舉行「奇妙年年」新年慶祝活動 鋼琴家郎朗獲邀演奏經典迪士尼樂曲

農曆新年就快到，迪土尼fans可以與Duffy、StellaLou等一班迪士尼朋友拜早年！香港迪士尼樂園將於1月25日至2月25日舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動，不但邀請世界知名鋼琴家演奏出繹多首經典迪士尼樂曲，米奇老鼠、米妮老鼠以及多位好友更會以全新的賀年服裝登上城堡舞台，為賓客送上全新的「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演，讓大家龍飛「喜」舞。

由1月13日至2月12日起，迪士尼舉行「奇妙年年」龍年新春慶祝活動，屆時整個樂園亦會添上新春佈置，米奇老鼠與一班迪士尼朋友齊齊換上龍年新衣，與賓客拱拱手、拜拜年，投入一系列福氣滿滿的慶祝活動。 農曆新年其中一樣必須做事便是買年貨。迪土尼fans千萬不要錯過多款全新迪士尼主題的龍年年貨和別具意頭的賀年佳餚，新一年龍運當頭。其中香港迪士尼樂園限定的龍年特別版Duffy與好友毛公仔更將於１月10日於樂園官方網站預購。而隨著全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區 — 魔雪奇緣世界的開幕，賓客更可趁這個農曆新年親身踏足阿德爾王國這個旅遊勝地。