迪土尼舉行「奇妙年年」新年慶祝活動 鋼琴家郎朗獲邀演奏經典迪士尼樂曲

演奏配合舞台視覺特效 打造 前所未有視聽享受

另外,世界知名鋼琴家郎朗亦將於1月27日,在奇妙夢想城堡舞台上首次領銜的現場演奏。45分鐘的奇妙音樂旅程 — 「迪士尼經典音樂 Live—郎朗領銜演奏」中,郎朗除了於不同表演上演奏多首家傳戶曉的迪士尼經典樂章,更推出了收錄多首以鋼琴演繹的迪士尼主題曲目的專輯。

受「迪士尼星夢光影之旅」中主題曲《Love the Memory》所啟發,郎朗將與同台演出的弦樂四重奏樂團攜手合作,配合令人嘆為觀止的舞台視覺特效包括立體光雕投影,以及迪士尼獨有的說故事方式,把古典音樂與迪士尼魔法結合,演繹多首經典迪士尼樂曲,包括來自華特迪士尼動畫製作室《獅子王》的 《Can You Feel The Love Tonight?》與《魔雪奇緣》的《Let It Go》,以及《世界真細小》等;米奇、《魔雪奇緣》電影系列的愛莎、彼思動畫製作室《玩轉極樂園》的米哥、華特迪士尼動畫製作室《美女與野獸》的貝兒與野獸等,多位迪士尼朋友亦將一同登上城堡舞台。

賓客可於 2024 年 1 月 3 日起,預先購買標準及 VIP 座位區通行證,於奇妙夢想城堡前指定座位區欣賞「迪士尼經典音樂 Live—郎朗領銜演奏」,享受一場超凡魅力的視聽盛宴。