迪士尼粉絲喜愛米奇變資深收藏家 稱華特故事成其追夢動力(蘇文傑攝)

華特‧迪士尼創造的米奇老鼠、唐老鴨等角色為無數小朋友帶來歡笑，亦為他們成長帶來正能量，印記了童年不可替代的難忘回憶。成為迪士尼粉絲約40年的Keith從小便喜歡米奇，家中更有過萬件迪士尼收藏品。他憶述曾經到訪多個與華特有關地點朝聖，包括到美國華特迪士尼家族博物館坐在華特曾坐過的長凳、參觀他創造米奇老鼠的靈感來源地「小歡樂卡通公司」等。他直言，每想及華特的故事後，便成為他不斷追夢的原動力，包括完成當醫生的夢想，目前則繼續朝著環遊世界目標進發。

Keith透露，6歲起便收藏迪士尼產品，至今家中已有過萬件不同收藏，「主要收藏限量品為主，但公仔、鎖匙扣有時都會忍唔住會買。」在眾多心頭愛中，他尤其鐘愛一隻1930年製作的米奇公仔。他解釋，曾到訪美國密蘇里州的華特迪士尼故鄉博物館時，看見展出同款米奇，華特亦有與同款米奇拍出經典照片，「對我嚟講呢隻公仔代表嗰個年代(迪士尼建立)嘅開始，係華特先生同米奇老鼠嘅源頭」，此款造型的米奇意義非常深遠。 年少時拾獲米奇意義非凡 物件的價值除了源自歷史，亦可以是來自物主與它的回憶。香港迪士尼樂園營運組長阮漢翔首次巧遇米奇，正是在小時候在所住大廈的後樓梯拾獲一隻米奇布偶。他憶述，「突然見到有一隻黑色嘅嘢對住我笑，所以我就執番佢。」但他坦言當時「有眼不識泰山」，直至從鄰居口中獲知，這隻公仔是「來自美國」的米奇老鼠，開始對它更異常珍惜；「見到米奇老鼠就會令我諗起執到佢嗰份喜悅」。從此喜歡米奇，目前阮漢翔每日都會在園內見到米奇，但首隻米奇對他意義卻不同凡響。

加入迪士尼想日日見米奇 因對華特和米奇的熱愛，阮漢翔長大後侯便決心加入香港迪士尼樂園工作，「我嘅夢想係日日見到米奇，去迪士尼做就可以達成到夢想！」他亦到訪各地的迪士尼樂園，以及美國三藩市的華特迪士尼家族博物館，了解華特創夢的經歷，更曾到美國參加每兩年一次迪士尼D23粉絲博覽會，更有幸與華特‧迪士尼本人共事過、首兩任迪士尼親善大使Julie Reihm Casaletto和Connie Swanson Lane見面，當中學習到如何秉承努力維繫迪士尼高水準的品質要求。阮漢翔認為迪士尼是一個創夢的地方，他希望自己能夠努力做好工作，啟發大家努力追求自己的夢想。