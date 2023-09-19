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2023-09-19 18:25:41

迪士尼門票加價　新增最繁忙日子成人一日門票879元

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迪士尼門票加價　新增最繁忙日子成人一日門票879元

迪士尼門票加價　新增最繁忙日子成人一日門票879元

香港迪士尼樂園公布，在其１日門票分級制新增一款門票級別，並重新命名其現有的1日門票種類。在新的門票分級制下，第1級別1日門票，改名前為「普通日子」門票票價維持不變，成人639元，小童門票475元。第2級別1日門票，改名前為「高峰日子」門票，成人票價加價約2.8%至719元，小童門票為539元。第3級別1日門票，改名前為「特定高峰日子」門票，成人票價加價約5.2%至799元，小童門票為599元。

新增的第4級別1日門票，訂於年內最繁忙的特定日子或季節，成人價879元，小童門票659元。至於長者1日門票維持100元，殘疾人士可繼續享有7折購買1日門票。新的１日門票分級制及票價改動將於明日生效，迪士尼會推出特別優惠予香港居民，於今年1115日或之前以原有票價購買１日門票。

迪士尼門票加價　新增最繁忙日子成人一日門票879元

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迪士尼年票加價

此外，樂園「奇妙處處通」年票計劃亦加價，成人銀卡會籍1,468元、金卡2,558元、白金卡4,678元。小童銀卡1,088元、金卡1,818元、白金卡3,368元。學生銀卡1,148元、學生金卡1,918元、白金卡港幣3,558元。迪士尼同時推出優惠，於今年1115日或之前，現有會員可享用優惠價格續會，比新價格節省最多400元，而新會員可用原有價格購買全新「奇妙處處通」會籍。

香港迪士尼發言人表示，承諾繼續不停推出新的精彩娛樂項目，透過持續提升賓客體驗突顯門票是物有所值。而門票分級制是行業常規，有效控制賓客到訪 和市場需求。自入境旅遊恢復以來，看到隨著世界各地賓客到訪的強勁需求，新的第4級別1日門票將有助進一步分散需求，並為賓客提供更好的體驗。

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