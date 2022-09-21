迪士尼門票｜新增「高峰日子」門票成人收759元 年票明起加價5%至7% 港人8周內享舊價年票優惠

香港迪士尼宣布新增「特定高峰日子」門票，預計首於聖誔期間出現，成人門票加至759元，小童門票569元，升近8.6%。至於年票「奇妙處處通」明起亦加價，當中成人銀卡會籍升至1,348元、金卡升至2,338元，白金卡升至4,278元，即升近5.5%、5%及7%。

目前香港迪士尼分「特定日子」及「普通日子」分級門票，分別為成人699元、小童524元，以及成人639元、小童475元。新票價安排明起(22日)生效，「特定日子」及「普通日子」票價維持不變。長者一日門票(100元)及長者「奇妙處處通」會籍價格將連續11年維持不變，殘疾人士亦繼續可享七折買一日門票優惠，優惠同時適用於新設的「特定高峰日子」。香港迪士尼樂園度假區發言人表示，票價分級為讓賓客考慮何時入園更具彈性，有更多入園選擇，亦為賓客提供更好體驗。

香港居民購3張「奇妙處處通」新會籍可享優惠

「奇妙處處通」年票計劃銀卡、金卡、白金卡會籍目前定價分別為1,278元、2,228元及3,998元。未來八星期(截至11月16日)，舊會員(2023年4月30日或之前到期現有會員)，可享舊價八折優惠續會或升級至白金或金卡會籍。香港居民凡購買3張或以上的「奇妙處處通」全新會籍，可享舊價格八五折優惠；也尊享可以舊價買新會籍。

另外，樂園目前為60至64歲、持「樂悠咭」香港居民同享100元1日門票優惠，將延長優惠至明年10月19日。樂園目前也推出港人享759元(小童569元)即日至明年1月16日入園兩次優惠門票。