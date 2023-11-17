迪士尼魔雪奇緣世界下周一開幕 行政總裁︰聖誕可吸引更多遊客入園

迪士尼粉絲注意！迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」將在下周一正式開幕。遊人不但可遊玩刺激的機動遊戲，更能在「神還原」的阿德爾城堡與心愛角色見面。香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭昨指，樂園處於旅遊復常的中心位置，復常至今有來自世界各地的旅客來訪；有信心新園區在聖誕吸引更多人入園。
「魔雪奇緣世界」園區有三大主題遊樂設施，在「魔雪奇幻之旅」中，遊客可乘坐木船穿越不同電影場景，參觀Elsa的冰雪皇宮，見證她的魔法。「雪嶺滑雪橇」則會讓遊客登上高速滑行的雪橇過山車，攀山越嶺，穿梭洞穴和峽灣；遊客於「森林小天地」更可以與電影角色作近距離互動的戲劇體驗。
園方昨舉行開幕典禮，華特迪士尼公司行政總裁羅伯特·艾格、華特迪士尼動畫製作室首席創意總監兼憑兩齣《魔雪奇緣》電影奪得奧斯卡最佳編劇及導演Jennifer Lee出席活動，並欣賞歌手演唱電影《魔雪奇緣》歌曲及無人機表演。
預告首辧除夕倒數活動
莫偉庭表示，隨著港珠澳大橋、高鐵等交通配套日趨完善，大灣區旅客更易到訪香港迪士尼。他續指，新園區高度還原電影中的情景，讓遊客如親歷其境；而世界各地對新園區開幕反應十分正面，故對聖誕節的入園遊客數字充滿信心。他又透露，香港迪士尼今年聖誕節將舉行晚間表演，並首次在園區內舉行除夕倒數活動。