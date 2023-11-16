迪士尼魔雪奇緣世界舉行開幕典禮 莫偉庭：聖誕可吸引更多遊客入園

迪士尼粉絲主意！迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」將在下周一正式開幕。屆時遊人不但可遊玩刺激的機動遊戲，更能在「神還原」的阿德爾城堡與心愛角色見面。香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭昨指，樂園處於旅遊復常的中心位置，復常至今有來自世界各地的旅客來訪；有信心新園區可在聖誕吸引更多人入園。

魔雪奇緣園區有三大主題遊樂設施，在「魔雪奇幻之旅」中，遊客可乘坐木船穿越不同電影場景，參觀Elsa的冰雪皇宮，見證她的魔法。「雪嶺滑雪橇」則會讓遊客登上高速滑行的雪橇過山車， 攀山越嶺，穿梭洞穴和峽灣；遊客於「森林小天地」更可以與電影中的角色作近距離互動的戲劇體驗。

《魔雪奇緣》導演現身魔雪奇緣世界

園方昨舉行開幕典禮，華特迪士尼公司行政總裁羅伯特·艾格、華特迪士尼動畫製作室首席創意總監兼憑兩齣《魔雪奇緣》電影奪得奧斯卡最佳編劇及導演Jennifer Lee出席活動，並欣賞歌手演唱電影《魔雪奇緣》配樂及無人機表演。