追截毒販遭捲進車底 張眼即問「拉到犯未」 衝鋒隊警員獲「花雞繩」嘉許

新一期《警聲》今日(27日)出版。今期故事的主角是西九龍總區衝鋒隊警員林璟瑋，在早前一宗追截毒販的案件中，他遭毒販駕駛的私家車撞倒並捲入車底。經過兩個月的休養，他已重返工作崗位；他在事件中所表現的勇氣和專業態度，令其獲頒授俗稱「花雞繩」的處長嘉許。

今年8月23日晚上，警方於何文田公主道截查一輛可疑私家車期間，司機為求突圍逃走，高速倒車撞倒一名衝鋒隊警員，並將其捲入車底。事發片段其後被市民上傳至網絡，可見有同袍圍住躺於路邊的受傷警員，不住叫喊：「唔好瞓啊！頂住頂住！」當晚不幸受傷的警員林璟瑋，加入西九龍總區衝鋒隊不到一年，早前已康復重返崗位。因他的孿生弟弟同為警隊服務，同袍遂稱他們為「大孖」和「細孖」。

一度受困車尾中央幸脫困

大孖憶述事發經過說，可疑私家車的司機，在連串狂亂駕駛後，被困於馬路中心，由於他拒絕服從指示，多名警員拿出警棍敲打其車窗玻璃，嘗試將他制服，「當時我想盡快上前協助，豈料私家車突然倒車，我遭撞倒後被捲進車底，一度受困於車尾中央位置，下意識蜷縮身軀避免進一步受傷，無奈腰間的裝備被勾住。」

幸好，私家車至此撞到其他車輛停下，再往前衝時大孖也脫困，立即爬起來跑至路邊待援，期間感到胸骨劇痛，頸部不能移動，恰巧一位醫生路經，立即為他檢查和急救，直至救護員到場將他送院。大難不死的大孖透露，在醫院治療室的一幕，也令他相當難忘。事緣護士想剪破其警服以方便檢查傷勢，但他覺得制服是警隊的象徵，一度嘗試自行脫下，無奈傷勢嚴重，最終只好配合。

