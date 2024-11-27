追截毒販遭捲進車底 張眼即問「拉到犯未」 衝鋒隊警員獲「花雞繩」嘉許

新一期《警聲》今日(27日)出版。今期故事的主角是西九龍總區衝鋒隊警員林璟瑋，在早前一宗追截毒販的案件中，他遭毒販駕駛的私家車撞倒並捲入車底。經過兩個月的休養，他已重返工作崗位；他在事件中所表現的勇氣和專業態度，令其獲頒授俗稱「花雞繩」的處長嘉許。
今年8月23日晚上，警方於何文田公主道截查一輛可疑私家車期間，司機為求突圍逃走，高速倒車撞倒一名衝鋒隊警員，並將其捲入車底。事發片段其後被市民上傳至網絡，可見有同袍圍住躺於路邊的受傷警員，不住叫喊：「唔好瞓啊！頂住頂住！」當晚不幸受傷的警員林璟瑋，加入西九龍總區衝鋒隊不到一年，早前已康復重返崗位。因他的孿生弟弟同為警隊服務，同袍遂稱他們為「大孖」和「細孖」。
一度受困車尾中央幸脫困
大孖憶述事發經過說，可疑私家車的司機，在連串狂亂駕駛後，被困於馬路中心，由於他拒絕服從指示，多名警員拿出警棍敲打其車窗玻璃，嘗試將他制服，「當時我想盡快上前協助，豈料私家車突然倒車，我遭撞倒後被捲進車底，一度受困於車尾中央位置，下意識蜷縮身軀避免進一步受傷，無奈腰間的裝備被勾住。」
幸好，私家車至此撞到其他車輛停下，再往前衝時大孖也脫困，立即爬起來跑至路邊待援，期間感到胸骨劇痛，頸部不能移動，恰巧一位醫生路經，立即為他檢查和急救，直至救護員到場將他送院。大難不死的大孖透露，在醫院治療室的一幕，也令他相當難忘。事緣護士想剪破其警服以方便檢查傷勢，但他覺得制服是警隊的象徵，一度嘗試自行脫下，無奈傷勢嚴重，最終只好配合。
斷言拒絕調往文職部門
一哥其後趕到醫院探望，大孖第一句就是問「個犯最後有冇拉到？」當知道同袍成功拘捕疑犯，並於車上搜出毒品，他才如釋重負，「那一刻才真正感到任務完結，儘管受傷，亦覺值得！」休養近兩個月，大孖逐步康復，並可以上班；有上級建議他先到內勤崗位工作，好讓身心稍作適應，他卻選擇馬上返回衝鋒隊服務。大孖坦言，這次執勤遇險，家人難免擔心，也問他會否考慮調到文職部門，但他斷言拒絕，「只要能力所及，我都希望繼續在前線工作，直至有一天追賊跑不動，才再作打算吧！」
大孖在事件中所表現的勇氣和專業態度，令其獲頒授俗稱「花雞繩」的處長嘉許。他強調作為警察，除暴安良是職責，今次得到表揚，對他來說，既是一種窩心鼓勵，也是一個重要啟示，「事實上，事件令我經一事、長一智，日後定必更加謹慎行事，盡力避免令同袍及家人擔心。」