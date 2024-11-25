退伍軍人病｜同一佛山旅行團4名六旬男子感染　衞生署呼籲團友聯絡

本港上星期共錄得4宗退伍軍人病個案，包括3宗輸入和一宗社區感染個案。衞生防護中心調查發現，其中兩宗輸入個案的67歲及68歲男病人互不相識，但潛伏期內均曾參加「周遊假期」舉辦、11月7日至9日外遊的佛山旅行團BG-EAL03，調查後過去兩日再發現多兩名分別62歲及65歲的男團友感染。

相信4人外遊期間受感染 衞生防護中心指，4名病人均有長期病患，初步調查顯示他們除共同參與該旅行團到訪佛山外，在本港並沒有共同行蹤，相信他們外遊期間受感染，已經把個案通報內地衞生當局，流行病學調查仍在進行。中心正聯絡該旅行團其餘人士，跟進他們的健康情況，又呼籲他們致電中心熱線2125 2372，中心會提供適切評估和醫學監察，若出現發燒、感不適等感染病徵，應同時立即求醫。

據「周遊假期」網站，涉事的佛山3天團行程包括設有大型實景演出、全新開業的景點「廣東千古情」，以及遊覽廣東首個沉浸式科技光影夜遊演藝遊船。旅行團下月成人價介乎499元至599元，最快下月1日出發。 至於過去一周錄得的餘下兩宗個案，包括潛伏期內曾到內地的69歲男病人，以及居於荃灣區的42歲男病人，兩人均有長期病患、與佛山旅行團感染團友沒有流行病學關連。