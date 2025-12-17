退伍軍人病｜聖保祿醫院45歲女病人疑院內感染　涉事樓層病房已停用

一名有長期病患的45歲女子早前感染退伍軍人病，衞生防護中心調查後不排除她屬院內感染個案，已指示涉事的聖保祿醫院徹底消毒相關樓層的供水系統。
16環境樣本對退伍軍人桿菌呈陽性反應
居於東區的45歲女病人有長期病患及免疫力弱，上月19日因自身疾病入住聖保祿醫院一間單人病房接受治療，並於同月26日出院。她兩日後因自身疾病再度入住該院，入院後出現發燒，胸部X光片亦顯示她有肺炎徵狀，至本月2日採集的呼吸道樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，病人其後情況轉差，並因自身疾病於本月6日病逝。
由於病人潛伏期內曾分別在社區活動及入住聖保祿醫院，中心已對其住所及聖保祿醫院進行環境調查，包括到該院採集水及環境樣本，化驗後確認其中16個樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，另外12個環境樣本則全部呈陰性。
同層28病人未有發現個案
綜合病人的留醫時間、發病日期及初步化驗結果，中心現階段不排除該個案屬院內感染的可能性，已對自11月中開始入住同一樓層的28名病人進行醫學監察，目前未有發現退伍軍人病個案，他們全部均已出院。聖保祿醫院已關閉和停用涉事樓層病房，並會按中心指示徹底消毒該樓層供水系統，調查仍在進行中。