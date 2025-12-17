退伍軍人病｜聖保祿醫院45歲女病人疑院內感染　涉事樓層病房已停用

一名有長期病患的45歲女子早前感染退伍軍人病，衞生防護中心調查後不排除她屬院內感染個案，已指示涉事的聖保祿醫院徹底消毒相關樓層的供水系統。

16環境樣本對退伍軍人桿菌呈陽性反應

居於東區的45歲女病人有長期病患及免疫力弱，上月19日因自身疾病入住聖保祿醫院一間單人病房接受治療，並於同月26日出院。她兩日後因自身疾病再度入住該院，入院後出現發燒，胸部X光片亦顯示她有肺炎徵狀，至本月2日採集的呼吸道樣本對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應，病人其後情況轉差，並因自身疾病於本月6日病逝。