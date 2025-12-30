退休漢涉煽動人投白票　控方文件逾2000頁　官准押後2月再訊

68歲男子涉嫌於去年至今年11月期間多次透過社交平台Facebook發布言論，內容包括煽惑他人在選舉不投票或投白票，被國安處起訴明知而發布具煽動意圖的刊物罪。案件今日（30日）在西九龍裁判法院再訊，被告暫毋須答辯。辯方庭上透露，控方文件達兩千頁，需時考慮及給予法律意見，故申請將案件押後至明年2月27日，獲主任裁判官蘇文隆批准。被告沒有保釋申請，還押候訊。

68歲被告林宗明，報稱退休人士，被控一項明知而發布具煽動意圖的刊物罪。控方稱，警方已完成調查。辯方則指，上周收到控方提供的約2000頁文件，但辯方需時考慮以及向被告提供法律意見；被告沒保釋申請。蘇官批准押後案件，並指示辯方在案件下次提堂前若有任何答辯意向，可通知控方及法庭。