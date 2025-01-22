退休的士司機39年五度性侵10歲繼女 官判囚26個月痛斥：卑劣可恥

退休的士司機39年前在旺角住所內，先後五度撫摸10歲繼女胸部及下體，他早前承認4項非禮罪，法官王詩麗今午於區域法院判刑，4罪終判監26個月。

69歲被告C.Y.S.被控於1986年某日，分別三度在旺角某單位，猥褻侵犯約10歲女童X；另於1987年的某日，分別兩度在相同地點猥褻侵犯約11歲X。

求情稱妻子流產壓力大

王官判刑前引述辯方求情指，案發時被告妻子流產，因為在壓力大之下侵犯繼女紓壓，妻子揭發事件後2人曾經對質，被告表明知錯，其後供養母女直至畢業，因本案被捕時與警方合作，和盤托出。王官判刑指被告為事主繼父，違反誠信，案發時與事主年紀相差21年，然而案中沒有使用暴力或性交，傳染性病風險小，被告多年來照顧母女不再重犯。