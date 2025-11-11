退款中伏！撳「陷阱」連結被盜50萬 經Carousell買球拍過數後稱無貨

不少市民會在二手平台放售或購買物品，警方提醒買賣雙方均須提防詐騙。警方指，過去一周接獲逾200宗網購騙案，涉款逾1,000萬元；有騙徒在Carousell假扮賣家出售羽毛球拍，受害人轉至WhatsApp溝通後依指示付款，騙徒其後訛稱貨品售罄，要求點擊不明連結申請退款，結果中伏被盜50萬元。

受害人不虞有詐並按下不明連結，按指示輸入銀行帳戶資料，又因擔心單一銀行未能處理退款，於是多填幾間銀行帳戶資料，直至查閱退款情況時，才發現多間銀行合共逾50萬元存款被轉走。警方建議市民選擇當面交收、查閱賣家評價，使用平台收款功能付款，切勿點擊不明連結或輸入個人資料。付款前可用防騙視伏器或防騙視伏器App評估風險。