通關｜丘應樺：有信心送50萬張機票後　下半年經濟逐步復甦

香港與內地全面通關，政府早前啟動「你好，香港！」大型全球宣傳活動，期望吸引內地及海外旅客來港。商務及經濟發展局局長丘應樺今日(18日)在電台表示，看到有旅行團來香港，機位亦緊張，相信當局稍後送出50萬張機票後，本港下半年經濟逐步走向復甦。對於有線電視交還收費電視牌照，他指一定會有人手增減，但如果有相關的內部調配，當局是樂見其成。

丘應樺稱，3月起將向海內外旅客免費派發50萬張機票，期望逐步吸引消閒及商務旅客重返香港，以帶動零售及飲食業等，有信心下半年本港整體經濟會朝向復甦，政府已有措施支援本地及國際展覽展出，多項大型展覽將陸續在港舉行，顯示本港仍有吸引力及發展空間。惟他指香港與內地剛剛通關，不少配套未必配合到突然復甦的步伐，相信本港要重現昔日光輝，需要時間以及企業和政府聯手。

稱有線若能內部調配人手 局方樂見 其成

對於有線電視6月起終止本地收費電視節目服務，丘應樺指，電視台經營很困難，交還牌照後，一定會有人手增減，但有線已表明無計劃裁員，如果可以內部調配人手，局方是樂見其成。他強調交還牌照安排純屬公司的商業決定，政府都很想做多點拆牆鬆綁，令傳媒有更多自由度，在商業方面的安排更有彈性，令商業生態可以讓傳媒繼續經營下去。

另外，上周跟隨特首李家超出訪中東的他指，沙特阿美對港第二上市甚感興趣，會盡快派團來港考察，雙方正在傾談，有關部門會與阿美緊密接觸。他又說，沙特3個坐擁過萬億美元資產的主權基金對港非常信心，指他們在分散投資的情況下，投資香港是除歐美市場外的另一個選擇，強調本港作為全球首屈一指的經濟體、金融及經濟發展實力有目共睹。