通關｜港鐵口岸員工陸續返回培訓　鐵路工會憂缺人問題浮現

政府爭取下周日(8日)起分階段與內地通關，據報高鐵香港段明日(3日)起試車預備通關。今日(2日)在站外所見，多名穿着制服的員工已陸續到高鐵西九龍站上班。

港鐵回覆本報查詢指，現正密鑼緊鼓為通關做好準備，包括檢查設施及商舖設備、安排員工陸續返回原來崗位培訓及準備、與服務營辦商及業務夥伴溝通，確保有足夠人手配合通關安排、進行不同演練等，確保一切運作暢順及準備就緒。港鐵又表示會全力配合政府，並與相關部門緊密聯繫，制定方案以確保鐵路服務逐步、有序、全面連繫兩地。如有進一步消息，港鐵會適時公布。

工會：過境綫員工已返回崗位準備

港鐵的高鐵服務隨2020年封關以來暫停，東鐵綫亦只維持有限度服務往返羅湖。鐵路工會聯合會主席林偉強今早在一個電台節目稱，港鐵在應對通關一事，硬件方面已經準備就緒，但人手短缺的問題開始陸續浮現。他表示據其了解，近年被調往不同路綫工作的各過境口岸港鐵員工，今日已返回原有崗位報到和做準備，包括測試車站設施、安排車長試車重新熟悉相關路段等。