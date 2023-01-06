通關｜議員冀政府再調整通關名額 林健鋒倡農曆新年名額增至10萬以上

政府宣布與內地於1月8日通關，每日通關名額達60,000個，其中深圳灣、文錦渡和落馬洲支線佔共5萬個每日配額。民建聯立法會議員陳恒鑌今日（6日）出席電台節目表示，初期名額足以應付人流，期望通關順暢後可以再調整名額數量；而行政會議成員、經民聯副主席林健鋒則期望農曆新年前後名額增至10萬以上。



陳恒鑌表示，通關屬民心所向，以配額估計由現時到農歷新年累計約逾70萬人可以北上通關，但基於內地仍有疫情，相信市民不會「一窩蜂」北上，認為各口岸可以應付北上人流，期望政府再觀察數日後，如流程順暢，可再調整通關名額。

農曆新年前後名額增至10萬以上

林健鋒則表示，通關是中央送給港人的新年大禮，相信對各行各業都帶來提振作用，並推動香港經濟復常，認為初期以每日60,000個名額為起點是合適，期望政府可以在農歷新年前後，可將名額增至10萬以上。



另外，黃國出席同一電台節目則建議，本港與內地各口岸應設有100個特殊名額，為有急切需要過關的市民準備。他指，過關市民需持有在出發前48小時內核酸檢測陰性證明，並需自費檢測，或對部分基層市民造成負擔，建議政府以資助等方式協助。他續指，工聯會近期收到逾200個查詢，涉及返回內地奔喪或探望住院家人的特殊需要，希望政府能協助相關市民盡快到內地。