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2023-03-08 11:03:35

通關・高鐵｜姚柏良料未來高鐵入境旅客量升　旅遊界冀辦更多高鐵團

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通關・高鐵｜姚柏良料未來高鐵入境旅客量升　旅遊界冀辦更多高鐵團。(資料圖片)

廣深港高鐵香港段星期六起分階段恢復長途服務，旅遊界立法會議員姚柏良今早（8日）接受電台訪問時表示，高鐵2018年開通後，業界於疫情前已組織不少旅行團，反應非常好，有旅行社正組織大型旅行團下月出發。他又指，內地旅客乘高鐵到西九龍站後，附近的西九文化區等都是旅客的首個打卡點，預期未來經高鐵入境旅客量會提升，至於出境方面，業界期望可營辦更多高鐵團。

姚柏良提到，高鐵恢復部分中途站，對業界是好消息，因為組團以至自由行的選擇都有增加，但現時高鐵以「散飛」模式購票，手續較複雜。他又說，由本港購買的去程車票，可透過向港鐵申請團隊票，但由內地回程時，需要透過當地中鐵分局安排車票返港，對本港旅社來說較困難，人工成本較高，期望港鐵及特區政府，向內地中鐵總局反映，為業界提供適度團體票配額。

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