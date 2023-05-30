連升4個月 今年累漲5.83% 4月樓價指數創7個月新高

香港樓價指數連升4個月，4月私人住宅售價指數報354.2點，按月升0.54%，創7個月新高，今年累計升5.83%，但與2021年9月的歷史高位比，跌11.03%。有分析指，近日樓市踏入整固期，料樓價升勢放緩，但上半年樓價或錄得約6.88%升幅。

差估署公布，4月私人住宅售價指數報354.2點，按月升0.54%，期內，各類型單位樓價指數續升，中小型單位(A、B、C類)樓價指數按月升0.51%，按年跌8.35%；大型單位(D及E類)樓價指數則按月升1.26%，按年微跌0.09%。

當中實用面積1,076至1,721方呎的D類單位，按月升約1.42%；A類、面積431方呎或以下按月升約0.99%；E類、1,722方呎或以上(單位錄少於20宗成交)按月升0.42%；432至752方呎的B類單位按月升0.26%，而753至1,076方呎的C類單位則按月升約0.09%。

租金指數方面，最新報178.2點，按月升1.42%，連升3個月。今年4個月租金累漲1.54%。