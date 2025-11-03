連登籲公開非禮案女事主資料　37歲新聞編輯判120小時社服令 (更新)

【11月3日更新】案件今日(3日)在東區法院判刑，裁判官接納被告稱當時看到網上留言，誤以為非禮案男被告是受害人，未有全盤考慮而犯案，現已感到後悔。被告又因本案辭去記者工作，失去穩定收入，目前仍努力進修，可見其背景正面，相信他已吸取教訓，接納本次為個別事件，遂判被告120小時社會服務令，並重申法庭下令需保密身份資料必須嚴格保護。 【10月20日更新】一名37歲男子涉在連登討論區呼籲公開一名非禮案女事主的個人資料，被控一項「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪。被告原表示不認罪，案件原定今日(20日)於東區裁判法院開審，被告改為承認控罪。裁判官決定先提取被告的社會服務令報告，案件押後至11月3日判刑，被告獲准以5000港元保釋候判，期間為被告索取社會服務令報告。

冀法庭判以非監禁式刑罰 現年37歲被告黃樂，案發時報稱任新聞編輯。辯方求情指，被告曾於不同傳媒機構工作，但因本案而失去工作，現時開店創業。被告感到非常後悔，呈上多封求情信，包括深水埗區議員陳國偉、斯里蘭卡佛教僧侶，拯救貓狗協會主席，他們均指被告過往品格良好，多年來參與義工服務，熱心助人，且會到寺廟當義工。辯方指被告是一時衝動留言，且只是一次性發言，非持續性散播，亦無證據顯示有資料遭披露，對受害人及社會造成傷害感到非常抱歉，希望能以實際行動回饋社會，另提到被告因本案無法到內地見祖母最後一面，已是很大懲罰，冀法庭判以非監禁式刑罰。

被告以帳戶名「白卡之星」留言 案情指，2023年8月警方接報香港大學迎新營發生懷疑非禮案，涉案男學生被控非禮及普通襲擊罪，於2024年5月6日經審訊後被裁定罪脫。案中女事主X則曾在審訊過程中，以匿名作供。同年5月7日，網上討論區「連登」的一名用戶自稱是該非禮案被告，並發貼文表達對司法程序的不滿及其所承受壓力，並引來廣泛討論，有網民要求公開X的身份。 女事主不敢回家 失眠長達兩周 被告隨後以帳戶名「白卡之星」留言，表示「呢啲咁嘅人一定要開名，希望有海外正義巴打做嘢」，其留言獲141個讚好。同年8月7日，被告被捕，他在警誡下承認以HKU Space電郵登記「白卡之星」帳戶，並且發表留言稱要開事主名。而X經他人轉述後知悉涉案留言，感到不公平及苦惱，亦害怕遭「起底」而不敢回家，在朋友家中留宿4日均無外出，因擔心會被人認出，而她和家人會被騷擾，事件對X造成的壓力令她失眠長達兩周。