連跌4個月 住宅樓價指數再跌1.4% 陳茂波︰用務實態度不斷檢視辣招

本港樓價連跌4個月，差餉物業估價署公布，8月份私人住宅樓價指數報339.2，按月跌1.4%，今年首8個月樓價指數升幅收窄至1.34%。分折指，若欠缺利好消息，或救市措施，恐怕全年樓價將會錄得跌幅。剛結束歐洲訪問行程返港的財政司陳茂波昨被問到會否撤銷樓市「辣招」，他表示，現時樓市情況與當年引入「辣招」時境況有點不同，形容今年樓市總的來說屬穩定，但政府會以務實態度不斷檢視。

所有單位面積分類都錄得按月跌幅，跌幅最多為E類(1,722方呎或以上)的大單位報290.2，按月跌約2.12%，但少於20宗成交；其次B類單位(432至752方呎)報329.8點，按月跌1.46%；C類單位(753至1,075方呎)報311.2，跌約1.36%；D類單位(1,076至1,721方呎)破300，按月跌約1.36%、報296.7，創2017年10月以來新低。A類單位(面積431方呎或以下)報368.7點，按月跌約1.29%。

樓價雖跌，租金指數卻連升7個月。8月份私樓租金指數報185.4點，按月上升約1.42%，今年首7月個漲約6.8%。

分析︰無好消息恐全年樓價跌幅

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，9月充斥不利消息，如內房爆雷，虛擬貨幣風暴，股市亦欠缺起色；上周按保公司修定按保計劃至12個月內的樓花物業，但對樓市幫助不大。現時市場一手貨尾逾兩萬伙、美國是否續加息，加上市場憧憬下月的施政報告會否為樓市減辣，觀望氣氛極濃。若欠缺利好消息，恐全年樓價會錄得跌幅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，估計10月份樓價持續悲觀偏軟，市場正聚焦施政報告有否撤辣或減辣的措施，若仍欠缺驚喜，較差情況是全年樓價跌3%至5%。他又指，目前多了「轉買為租」及專才來港大量住屋需求帶動下，第四季租金有力再漲3%，全年租金可望看升一成。