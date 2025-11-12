連鎖超市偷2.8萬元貨後低價售予藥房，7人被捕包括3非華裔賊。

油尖警區於今年7月起接獲多宗店舖盜竊案件，發現區內有多間大型連鎖店舖接二連三被偷走大量不同貨物。油尖警區人員於上周一(3日)至昨日(11日)在展開反店舖盜竊行動，於油麻地拘捕兩男一女的非華裔賊人，年齡介乎31至43歲，並以涉嫌「處理贓物罪」拘捕兩間藥房共4名男職員及負責人，年齡介乎35至51歲。

犯案過程少於半分鐘

該犯罪集團的骨幹成員，皆是持香港身份証的非華裔人士。他們會在油尖旺一帶的不同大型連鎖超市及日用品零售商等，偷取不同日常用品或者食物。每次都從貨架迅速地將大量同款貨物放入袋後離開，整個犯案過程往往少於半分鐘，手法非常熟練。他們看準店舖人流較多、職員比較忙碌、貨架分散範圍大、閉路電視覆蓋不足，而且不會每日盤點貨物，所以比較容易落手，職員亦會較遲發現。