連鎖餅店Crostini周二深夜宣布即日結業 新人婚展買餅券憂成廢紙 負責人：我哋冇諗住執㗎

3年疫情未退，擁十多間分店的餅店Crostini周二(13日)深夜在Facebook宣布「未能力挽狂瀾」即日全線結業。部分買了餅卡的顧客昨醒來才知所買餅卡或已成廢紙，要求退款；有苦主成立群組，質疑「執笠仲擺婚展」及於中秋推廣。消委會籲顧客保留信用卡交易單據及向清盤人登記。創辦人黃光輝回覆傳媒稱「冇諗住執㗎」，又指欠租達700萬元，而政府「暫緩追租」安排已過，「真係俾人迫到冇辦法」。工會估算逾百名員工遭拖欠300萬元薪金及遣散費。 鴻膳有限公司旗下Crostini上周社交平台Facebook仍在推廣月餅，又送飲品券，中秋過後3天、周二深夜突然宣布，「疫情下百業蕭條，自2020年起艱苦經營，可惜未能力挽狂瀾」，宣布門市營業至13日後全線結束營業，對顧客及員工表示歉意和感謝。帖文隨即吸「嬲嬲」，有留言「咁coupon點呀」、「有冇搞錯，婚展買咗啲餅卡點算先？明明執都仲賣餅卡，擺明呃人錢喎」、「想水人一筆都吾好做得咁肉酸ah」。而Crostini官方網站至昨晚仍正常運作，有各式禮盒、禮券推廣，未有結業告示。

苦主6千元購201張餅卡 有買了餅卡的苦主成立群組，逾140人報稱有損失，逾半於5至8月婚展期間購入20至逾200張餅卡。其中伍小姐指，Crostini 在7月婚展推廣買201張以上餅卡有六五折優惠，於是花6,030元購買201張，稱慶幸暫時只派出5張附餅卡的請帖「先無咁尷尬」，斥餅店中秋節還在推廣，「若知自己唔掂」不應擺婚展，令更多人中招，又說因Crostini是連鎖店才有信心，「諗住疫情最多執大商場分店，點諗到一夜間全線結業無仇報」。她說已聯絡信用卡公司，即使成功獲安排退款，也需時5至8個月。 Crostini各分店昨沒有營業，凍櫃空空如也。有網民早於上周六(10日)，在「香港茶餐廳及美食關注組」發文表示，在Crostini買了24張咖啡券，店員周四沖咖啡後收走咖啡機，翌日再到店兌換咖啡，竟「話得返牛奶飲」，又附上分店曾張貼「因原材料不足，只提供麵包及蛋糕」告示，揭示Crostini結業或上周已有跡可尋。

黃光輝

黃光輝指「禁追租」後無錢交租 Crostini負責人黃光輝接受電視訪問指，旗下十多間分店共欠租600萬至700萬元，指政府暫緩追租安排結束後(措施至7月底)，公司沒有足夠現金交租，跟商場商量處理方法但無結果，無法經營下去。被問到顧客質疑明知結業仍賣餅卡，他說「因為其實我哋冇諗住執㗎，我哋真係俾人迫到無辦法」。據悉，上市公司安踏體育董事會主席丁世忠，曾以個人及家族身份投資Crostini，但已退股。