逾四成港人不滿睡眠質量 壓力成主要障礙

擁有良好的睡眠質素，才能保持活力。有調查發現，逾四成香港受訪者對自己目前的睡眠質量不滿意；三成六認為壓力是影響安穩睡眠的主要障礙。有專科醫生表示，長期睡眠不足會增加患上慢性疾病的風險。
ResMed2024全球睡眠調查在去年12月至今年1月進行，訪問了全球17個地區包括中國、法國、德國、美國和香港等，合共3.6萬名受訪者，當中1,000人來自香港。
8%受訪者稱失眠已困擾生活很久
調查發現，超過四成香港受訪者對目前的睡眠質量不滿意；44%受訪者稱每周能實現良好睡眠的夜數不足4晚。此外，有8%受訪者稱失眠已困擾其生活很長時間。6%受訪者表示至少在過去10年中曾失眠。其中「壓力」是影響安穩睡眠的主要障礙，失眠(41%)和個人焦慮(36%)是受訪者面對的兩大挑戰。
倘有良好睡眠，89%受訪者認為會更有效率；92%及86%則分別感覺自處的身體狀況處於巔峰，和更具創造力。有36%受訪者認為，若睡眠不佳會感到更易怒；至於感到消極或醒來時感到頭痛者則分別各佔35%。
呼吸系統專科醫生吳耀萍表示，很多人都低估了睡眠的重要，長期忍受睡眠不足會增加健康風險。她續指，睡眠問題可導致嚴重的後果，如認知能力受損、壓力增加；亦會增加肥胖和心臟病等慢性疾病的風險。