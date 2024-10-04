逾四成港人不滿睡眠質量 壓力成主要障礙

擁有良好的睡眠質素，才能保持活力。有調查發現，逾四成香港受訪者對自己目前的睡眠質量不滿意；三成六認為壓力是影響安穩睡眠的主要障礙。有專科醫生表示，長期睡眠不足會增加患上慢性疾病的風險。

ResMed2024全球睡眠調查在去年12月至今年1月進行，訪問了全球17個地區包括中國、法國、德國、美國和香港等，合共3.6萬名受訪者，當中1,000人來自香港。

