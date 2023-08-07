逾25間創科企業落戶香港 陳茂波料創造逾4千職位

近年香港大力發展創科，並積極引進相關企業落戶香港。財政司長陳茂波表示，本屆政府在引進創科企業已取得一定的成績，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模，預計首階段在港合共投資超過170億港元，創造超過4,000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。
陳茂波昨(6日)發表網誌表示，創新科技及工業局和去年12月運作的引進重點企業辦公室至今已接觸了超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。
美團京東積極擴展在港新業務
他又提到，近期到訪過內地企業，包括在人工智能算力、智能駕駛技術和相關芯片研發，及製造高端手術機械人和醫療裝備等領域，相關企業均處領先地位，其中3家把國際總部和境外研發中心設於香港。科技龍頭華為，以及電商龍頭美團、京東等，亦積極擴展在港的運作和發展新業務。他透露，特區政府正和更多內地和海外的重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。
至於金融發展方面，陳茂波形容取得不錯的進展。他舉例，在Web3.0方面，數碼港作為香港Web3.0的基地，至今已匯聚了超過170家相關企業，業務涵蓋非同質化代幣(NFT)、元宇宙、虛擬資產交易平台等。這些企業包括獨角獸企業和行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。