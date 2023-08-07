熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
本地
2023-08-07 04:30:57
日報

逾25間創科企業落戶香港 陳茂波料創造逾4千職位

分享：
陳茂波

陳茂波早前到訪深圳參觀了研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的企業元化智能。

近年香港大力發展創科，並積極引進相關企業落戶香港。財政司長陳茂波表示，本屆政府在引進創科企業已取得一定的成績，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模，預計首階段在港合共投資超過170億港元，創造超過4,000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。

陳茂波昨(6日)發表網誌表示，創新科技及工業局和去年12月運作的引進重點企業辦公室至今已接觸了超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。

美團京東積極擴展在港新業務

他又提到，近期到訪過內地企業，包括在人工智能算力、智能駕駛技術和相關芯片研發，及製造高端手術機械人和醫療裝備等領域，相關企業均處領先地位，其中3家把國際總部和境外研發中心設於香港。科技龍頭華為，以及電商龍頭美團、京東等，亦積極擴展在港的運作和發展新業務。他透露，特區政府正和更多內地和海外的重點企業深度商談，相信下半年會有更多重點企業在港開展業務。

至於金融發展方面，陳茂波形容取得不錯的進展。他舉例，在Web3.0方面，數碼港作為香港Web3.0的基地，至今已匯聚了超過170家相關企業，業務涵蓋非同質化代幣(NFT)、元宇宙、虛擬資產交易平台等。這些企業包括獨角獸企業和行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受