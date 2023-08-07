逾25間創科企業落戶香港 陳茂波料創造逾4千職位

陳茂波早前到訪深圳參觀了研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的企業元化智能。

近年香港大力發展創科，並積極引進相關企業落戶香港。財政司長陳茂波表示，本屆政府在引進創科企業已取得一定的成績，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模，預計首階段在港合共投資超過170億港元，創造超過4,000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位。

陳茂波昨(6日)發表網誌表示，創新科技及工業局和去年12月運作的引進重點企業辦公室至今已接觸了超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港或擴展其在港營運的規模。