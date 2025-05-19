逾300非本地培訓醫生服務公院 兩交流醫生︰溝通適應無問題

醫管局近年引入非本地培訓醫生，截至上月底有234名非本地培訓醫生在醫管局工作，另有67人來港參與交流。交流的醫生涵蓋逾10個專科，其中兩名來自內地的內科交流醫生，均有逾十年臨床經驗，去年來港派往新界東聯網並主力在中央援港應急醫院做內視鏡檢查服務。他們表示自小就說廣東話，與本港病人流暢溝通。 醫管局自2022年起到內地和海外，以特別註冊及有限度註冊招聘非本地培訓醫生或安排交流，增加公營醫療醫生人手。234名相關非本地培訓醫生中，55%的醫學資格從英國取得，中國的有14%、澳洲為13%，餘下的18%來自愛爾蘭、馬來西亞、美加等地。

至於參與交流的醫生，50名來自大灣區及上海，另17人來自馬來西亞、菲律賓及英國等地，涵蓋麻醉科、眼科、放射科及外科等逾10個專科。當中大埔那打素醫院內科交流醫生梁崇芬和葉錦寧，均是去年11月起從大灣區來港交流一年，兩人現時一周分別到位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院和大埔那打素醫院，分別負責胃鏡或腸鏡檢查。 在內地取得消化內科副主任醫師資格、擁18年臨床經驗的梁崇芬稱，來港初期主要接受內部電腦系統操作、處理病人流程和寫報告等程序培訓，以及簡單的英語指導。他認為，本港醫院的服務態度非常好，醫生、護士和病人對對方的態度均很好；本港須遵循國際指南工作，專業水準更佳。他續說，於內地僅在學時才用英文，曾憂能否適應在港以英文寫報告及交流，「(結果)冇問題。」

於內地任職胃腸外科工作、具14年臨床經驗的葉錦寧就稱，工作初期指導醫生集中關注他是否適應本港醫療系統操作，對其胃腸鏡操作則全無擔憂。又指本港掌握病人的治療過程、診療後跟進的工作很全面，有助及早求醫增痊癒機會，相關管控文化亦值得內地學習。 應急醫院前年4月推出日間放射診斷服務先導計劃，提供電腦掃描造影、磁力共振掃描造影等服務，至今每周可提供20個內視鏡檢查服務時段，截至上月底已為近5,500人次提供服務。新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉稱，兩名交流醫生對內視鏡服務幫助很大，如增加服務量，他們來港交流學習的同時也是服務市民，而雙方亦能互相學習。