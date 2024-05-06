運用AI及VR技術助補遺憾 讓離世者與家人「重遇」

疫情期間，受隔離設施等影響，不少喪親者未能與摯親見最後一面，而感到遺憾。有義工團隊透過人工智能(AI)及虛擬實境(VR)技術，將離世親人仿似真人再次在家屬眼前「出現」。有受惠家庭表示，「見到佢(兒子)可以再見返細佬(離世者)，感覺到佢對細佬嗰份愛仲喺到，自己都好感動。」技術團隊則表示，盼家屬「再見」離世親人後可釋懷。 LoveOurKids「樂」基金的「愛．延續」兒童哀傷計劃，協助公立醫院發起了傷健孖咇2.0「追夢．愛同行」計劃，為25名病童圓夢。當中兩名青少年夢想與逝世至親再相見，其中一人是今年9歲的郭溢駿，希望與4年前離世、當時僅7個月大胞弟再遇。

團隊使用AI技術模擬其弟約1歲大時學步的片段，又利用VR，讓家屬可用第一身視角模擬與弟弟一同玩「捉迷藏」。溢駿昨與弟弟「相見」後，不禁眼泛淚光，直言「好似細佬真仲喺度咁。」續指很想與弟弟到冒險樂園玩。 育有3子1女的郭母憶述，孻仔於3個月大時出現發燒等症狀，求醫後仍病因未明，至6個月時有脾臟脹大和肺炎等問題，經確診為免疫力缺乏的疾病。當時醫院建議，由14歲長子捐骨髓給幼弟，惟因疫情儀器運送延誤，原擬改用三子溢駿的臍帶血或骨髓替代，「但好唔好彩，喺要接受臍帶血移植嗰日，佢(孻仔)就過咗身。」



郭母慨嘆，當時其他孩子年紀尚幼，擔心他們看到胞弟離世後的容貌感難受，故只與丈夫到醫院見孻仔最後一面。事後則感當時決定對家人留有很大遺憾；「好感謝有呢個咁特別嘅機會，有機會俾佢(溢駿)可見返細佬，佢嗰表情，令我感覺到對細佬份愛仲喺到，我都好感動。」 有份協助的科技公司HTC VIVE港澳區服務及產品支援主管張昌明指，今次以VR及元宇宙建構為家屬與離世親人重聚的空間，約2個月完成，「做出嚟係一個立體360度嘅空間，可以好似親歷其境，想像返個人喺個環境，令佢哋(家屬)釋懷。」他又提及，現有技術若有足夠的資源，已可與離世親人互動，作更人性化交流。