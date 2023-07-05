運輸署去年收314宗路試結果投訴　林世雄：正研究錄影駕駛考試

近年涉及駕駛路試投訴個案數目有上升趨勢，去年運輸署共接獲314宗有關投訴，是近10年來最多。立法會議員劉智鵬就事件向運輸及物流局局長林世雄查詢，林世雄指，運輸署正研究錄影駕駛考試，又表示會檢視現行情況而增加路試數目。

林世雄：正研究錄影駕駛考試

林世雄表示，運輸署正研究攝錄駕駛考試過程的可行性。研究方向包括技術要求、私隱問題、攝影機或影片所涉及的法律責任、所需費用等，預計初步研究工作在今年內完成，之後會視乎研究結果，再與業界商討推出試驗計劃的安排。

運輸署亦正與廉政公署檢視考牌主任的上班報到安排，以確保考試制度公平、公正及廉潔之餘，又增加路試數目，預計檢視工作將於2023年第三季完成。