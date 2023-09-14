運輸署外判合約助理涉助友人處理15項續牌等申請　被控不誠實取用電腦

廉政公署調查貪污時，揭發一名由人力資源公司聘請，並派駐運輸署的時任外判合約客戶服務助理，涉嫌在疫情期間不誠實地取用運輸署電腦系統，為一名友人處理15項續牌及其他服務申請。29歲被告吳沅婷昨日(13日)被落案起訴一項有不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。被告已獲廉署准予保釋，以待明天(15日)在沙田裁判法院答辯。

不獲授權取用運輸署電腦系統

案發時，被告被派到運輸署沙田牌照事務處工作。該事務處提供申請牌照櫃位服務，包括申請續牌、車輛過戶及列印車輛牌照複本。被告須使用運輸署一個電腦系統，處理有關服務申請。鑑於2019冠狀病毒病疫情嚴重，該事務處於2022年2月至4月期間只向事先已在運輸署網上預約的申請人提供櫃位服務。合約客戶服務助理不獲授權取用運輸署電腦系統，為沒有網上預約的申請人處理其申請。

控罪指被告涉嫌於2022年3月15日取用運輸署一部電腦，目的在於使她或他人不誠實地獲益。廉署接獲運輸署轉介的投訴後展開調查，發現被告於上述日子涉嫌取用運輸署電腦系統，為一名沒有網上預約的友人處理15項續牌及其他服務申請。運輸署和上述人力資源公司在廉署調查案件期間提供全面協助。