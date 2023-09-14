熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-14 14:29:30

運輸署外判合約助理涉助友人處理15項續牌等申請　被控不誠實取用電腦

分享：
9wq395522jzh.jpg

運輸署外判合約助理涉助友人處理15項續牌等申請，被控一項不誠實取用電腦罪。(資料圖片)

廉政公署調查貪污時，揭發一名由人力資源公司聘請，並派駐運輸署的時任外判合約客戶服務助理，涉嫌在疫情期間不誠實地取用運輸署電腦系統，為一名友人處理15項續牌及其他服務申請。29歲被告吳沅婷昨日(13日)被落案起訴一項有不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。被告已獲廉署准予保釋，以待明天(15日)在沙田裁判法院答辯。

不獲授權取用運輸署電腦系統

案發時，被告被派到運輸署沙田牌照事務處工作。該事務處提供申請牌照櫃位服務，包括申請續牌、車輛過戶及列印車輛牌照複本。被告須使用運輸署一個電腦系統，處理有關服務申請。鑑於2019冠狀病毒病疫情嚴重，該事務處於2022年2月至4月期間只向事先已在運輸署網上預約的申請人提供櫃位服務。合約客戶服務助理不獲授權取用運輸署電腦系統，為沒有網上預約的申請人處理其申請。

控罪指被告涉嫌於2022年3月15日取用運輸署一部電腦，目的在於使她或他人不誠實地獲益。廉署接獲運輸署轉介的投訴後展開調查，發現被告於上述日子涉嫌取用運輸署電腦系統，為一名沒有網上預約的友人處理15項續牌及其他服務申請。運輸署和上述人力資源公司在廉署調查案件期間提供全面協助。

交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖） 交通黑點｜2022第4季（資料來源運輸署，am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受