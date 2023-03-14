運輸署打擊「搶快期」中介　改電腦抽籤取代先到先得

改以電腦抽籤取代先到先得

合資格的重考生如欲申請快期，在新抽籤機制下，須透過重考生快期預約服務網上系統或語音系統電話熱線(2866 8148)登記抽籤。重考生可選擇登記參加一輪重考生快期抽籤，或連續參加由緊接登記日的下個工作天起計兩個星期內的抽籤。中籤重考生會收到電郵或短訊通知，並須於指定時間內揀選考期，以及在指定日期前繳交考試費用，以確定考期。如重考生登記的抽籤期已過而未有被抽中，可視乎個人需要再次登記抽籤。詳細的系統使用指引會於本月28日，配合抽籤登記系統開通上載於運輸署網頁。

首輪抽籤登記期由3月28日至30日

運輸署稱，由於預計抽籤機制推出後初期，可能有大量現有重考生登記參加抽籤，首輪抽籤的登記期會由本月28日至30日止，第一次抽籤將於本月31日舉行。合資格的重考生會有充裕時間登記參加抽籤，呼籲考生無需急於在登記期首天進行登記。運輸署透露，將同時在星期六增加額外重考生考試時段，為期約六個月，並會適時檢視有關安排。