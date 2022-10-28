am專題｜考牌肥佬補考等成年 中介代辦抽快期索價5000蚊

運輸署自2013年起，為善用部分考生因延期或暫時取消考試的空缺，推出「重考生快期預約服務」電腦系統，讓重考生除了按正規申請途徑(俗稱尾期)獲得考期外，可多一個較早的考期(即快期)選擇，惟考期數目每日均不同，且非常有限；加上早前受疫情影響，令運輸署駕駛考試多次暫停，結果積壓大量考生，現時排隊重考的準司機，不少均表示需要等一年。在網上討論區，有不少重考生反映，無論在上網透過「智方便」，抑或早上7點半透過電話預約快期，均極難成功。即使幸運打通相關電話，由於名額求過於供，最終亦無功而還。有重考生更表示，曾嘗試連續10日一早起身抽快期，但仍以失敗告終。

中介：幾時抽到去邊考全部唔知

本報發現有中介看準不少重考生，務求盡快考到車牌的心態，衍生代辦「抽快期」服務，收費由2,200元至5,000元不等。本報記者日前佯裝顧客，向數名中介查詢，其中深水埗一名女中介直言：「想拎快期就畀5000蚊，交埋身份證同黃紙(考試成績單)。依家好多人等，幾時抽到快期、去邊個試場考全部唔知㗎，抽到乜就乜。無得催，總之畀咗錢先，抽到就同你講喇。」

金鐘另一名中介則指，重考生若要「抽快期」，需先綑綁式先光顧總值約3,400元的重考課程，「你依家幫襯我哋去上4堂，再畀多560蚊，我哋就會同你抽快期。雖然幾時抽到都係無保證，但總好過你等成年先再重考。你個學牌有效期得一年，依家正常等個尾期都超過一年啦，即係等於一定要畀多548蚊同個學牌續期。到時又要畀幾千蚊，操返10堂8堂車，咪仲費時失事。」

網上中介標榜不成功不收費

另有中介主力在網上招客，聲稱只要付2,200元，必定在一個月內可搶到快期，並謂「不成功不收費」。至於中介代辦「搶快期」服務有否違法，執業大律師陸偉雄表示難一概而論，但他舉例指，代辦「抽快期」再轉售的過程中，一旦涉及虛假陳述，中介有機會觸犯「欺詐」罪；而重考生雖只屬付費一方，但同樣受到牽連，或會觸犯「串謀詐騙」罪，呼籲準司機光顧相關中介前三思。

運輸署：確保考生正確方法預約

運輸署發言人回覆本報查詢表示，為提升系統的安全性及公平性，由今年5月30日起，考生進入網上系統時，必須使用「智方便」或有效的個人電子證書，進行身分認證才可預約。至於坊間有中介公司聲稱可為重考生，於短期內成功預約快期，署方指一直密切注意情況，並確保考生是通過正確方法於系統預約。而運輸署亦正計劃引入抽籤安排，詳情將適時公布。