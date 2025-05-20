運輸署料2027完成更換全港過路發聲裝置　增5大功能助視障人士出行

運輸署總工程師郭家駿說，新裝置分別由黃色和藍色，以及黃色和灰色組成，均設有發聲及震動功能，頂部位置會發光，其中黃藍色的裝置附設按鍵。他指出，新裝置增加數項功能，包括發光組件 讓弱視人士更容易找到行人過路處的位置；摸讀地圖提供過路處的布局資訊；按動底部按鍵，裝置會以粵語、普通話和英語讀出附近街道名稱；增設非接觸式按鍵感應器，減少在衞生方面的顧慮；以及夜間操作模式，裝置音量水平會較現時為低，減少對附近居民的影響。

運輸署上月起陸續在全港約2,000個路口，換上新一代的電子行人過路發聲裝置，合共涉及13,000套裝置，預計2027年底前完成。

視障人士可遙控裝置聲量

郭家駿表示，為方便視障人士在夜間過馬路，他們可以利用「香港出行易」的遙控功能，短暫將裝置的聲量提高至75分貝。署方會在今年第三季透過視障人士團體，免費派發約15,000件專用無線裝置，配合視障人士短暫提高裝置聲量。現有的裝置運作超過20年，近年每年要更換500至900套裝置，而新一代裝置成本為9,800萬元，預期有較長的使用壽命，減少維修成本。

出席記者會的視障人士李啟德表示，很高興當局更換新一代的過路發聲設施，現場實地測試新裝置短暫提升至最多75分貝顯示可行，足夠讓視障人士過路。他又提到，全球只有數個城市擁有全面行人過路發聲設施，數量最多是香港，對此表示非常歡迎。