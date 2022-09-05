運輸署本月起進行交通習慣調查  收集兩類資料訪問員有指定制服

運輸署今日(5日)公布，「2022年交通習慣調查」於9月至12月期間進行，調查需要約3.5萬個住戶參與，受訪住戶將會以隨機抽樣的方式選出，住戶可以選擇網上自行填寫問卷、電話訪問或面談訪問。運輸署發言人表示，調查旨在搜集香港市民最新的出行模式和習慣，以更新及改良策略性運輸模型，作預測交通情況之用。有關交通預測將在規劃運輸設施及制訂運輸政策時提供重要參考，讓未來運輸系統更切合市民的需要。

調查收集資料主要分為兩大類：第一類是各住戶成員的出行資料，例如全日各行程出行的時間、使用的交通工具、轉乘地點和目的地等。第二類資料則是受訪者形成交通習慣的主要因素及對各種運輸設施的意見，例如私家車的使用情況、選擇交通工具時的考慮因素、長者對交通服務的意見等，以便政府規劃未來的運輸系統。

抽中參與住戶可網上填寫問卷

被抽中參與「2022年交通習慣調查」的住戶會分批收到運輸署的通知書，邀請他們參與調查。住戶可透過不同途徑進行調查，包括經調查專頁填寫網上問卷，以及經調查專頁或致電熱線預約面談/電話訪問。如在通知信發出日期起計的一個星期後，系統沒有收到住戶的預約申請或網上問卷，訪問員會上門造訪，協助住戶成員完成調查。