運輸署本月起進行交通習慣調查  收集兩類資料訪問員有指定制服

運輸署今日(5日)公布，「2022年交通習慣調查」於9月至12月期間進行，調查需要約3.5萬個住戶參與，受訪住戶將會以隨機抽樣的方式選出，住戶可以選擇網上自行填寫問卷、電話訪問或面談訪問。運輸署發言人表示，調查旨在搜集香港市民最新的出行模式和習慣，以更新及改良策略性運輸模型，作預測交通情況之用。有關交通預測將在規劃運輸設施及制訂運輸政策時提供重要參考，讓未來運輸系統更切合市民的需要。
調查收集資料主要分為兩大類：第一類是各住戶成員的出行資料，例如全日各行程出行的時間、使用的交通工具、轉乘地點和目的地等。第二類資料則是受訪者形成交通習慣的主要因素及對各種運輸設施的意見，例如私家車的使用情況、選擇交通工具時的考慮因素、長者對交通服務的意見等，以便政府規劃未來的運輸系統。
抽中參與住戶可網上填寫問卷
被抽中參與「2022年交通習慣調查」的住戶會分批收到運輸署的通知書，邀請他們參與調查。住戶可透過不同途徑進行調查，包括經調查專頁填寫網上問卷，以及經調查專頁或致電熱線預約面談/電話訪問。如在通知信發出日期起計的一個星期後，系統沒有收到住戶的預約申請或網上問卷，訪問員會上門造訪，協助住戶成員完成調查。
訪問員每周做兩次核酸
進行面談的訪問員會穿著湖水藍色制服，佩戴由運輸署簽發附有個人照片的名牌，並攜帶湖水藍色工作袋，方便住戶辨識訪問員身分。為了保障住戶和訪問員的健康，訪問員會採取嚴格的防疫措施。所有進行面談的訪問員必須符合疫苗通行證的要求。訪問員每星期亦會進行兩次核酸檢測，並於每天訪問工作開始前，進行快速測試及報告健康情況。在進行面訪時，訪問員須全程佩戴符合規格的口罩和護目鏡。受訪住戶的所有成員都會獲邀參與調查。小童和長者如未能親自回答問卷，可由其他住戶成員代答。完成調查所需的時間要視乎各名成員的出行情況，預計每名住戶成員約需20分鐘完成問卷。
受訪住戶是從政府統計處的資料庫中，以地址作單位隨機抽樣選出，受訪者參與調查時只需要提供基本資料包括年齡層、出行紀錄、就業情況等資料，不需提供如身份證號碼、身份證姓名、出生日期等個人資料。住戶於訪問期間所提供的一切資料，會加密傳送至受保護伺服器，面談訪問期間使用的平板電腦不會儲存及保留數據。所有問卷資料會在數據分析後銷毀。運輸署呼籲所有被選住戶積極參與，分享出行資料，作為日後運輸規劃和政策制定的依據。就調查詳情，市民可瀏覽專頁或致電熱線3900 1100。