運輸署駕駛路試下月19日全面恢復　兩類筆試要等到5月

運輸署在第五波疫情下暫停的數項服務，將於下月起陸續恢復。署方今日(29日)宣布，所有車輛的駕駛路試會在4月19日起恢復，駕駛筆試(甲部試)和的士筆試亦將於5月6日恢復。受服務暫停影響而未能應考的考生，將個別獲陸續通知新訂考試日期。至於已預約4月19日或之後考路試的考生，需按排期信內訂明的考試日期、時間和駕駛考試中心應考。

運輸署提醒，除獲豁免人士外，所有進入運輸署轄下處所的市民及考生，必須使用「安心出行」程式及接受署方現場安排的體溫檢測。考生除要求市民和考生全程佩戴口罩外，亦呼籲參與考生的考生如身體不適，不應到場應考。

駕駛考試排期服務5月恢復

駕駛考試排期服務亦將於5月6日起恢復，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署表示，服務暫停期間需遞交延期/暫時取消駕駛考試或更改考試地區申請的考生，可於服務恢復後兩周內，向駕駛考試排期事務處補交有關申請。

另外，運輸署轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組，將在4月21日起全面恢復即時申請櫃位服務。