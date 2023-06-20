過路處紅光投射裝置減「衝紅燈」　運輸署：將在多意外過路處安裝

【19:07更新】加入運輸署回應
運輸署近年致力加強行人過路安全，在多區試驗推出設置不同輔助裝置。署方今日(20日)回覆《am730》查詢稱，在過路處投射紅光的裝置試驗計劃已經完成，由港大專業學術團隊進行的獨立和客觀評估結果顯示，安裝輔助裝置後整體行人「衝紅燈」的數字減少約四分之一，成效正面，署方檢視資源後計劃在過往較多行人和車輛意外的合適交通燈過路處，安裝投射紅光輔助裝置。
至於讓長者和殘疾人士以八達通拍卡延長綠燈時間的裝置，運輸署指去年12個路口的安裝工程平均造價約35萬元，惟全數21個設有該裝置的路口，每日使用量僅約4至10次，署方現時沒有計劃大規模安裝有關裝置，而現有運作良好的裝置會繼續供市民使用。
銅鑼灣過路處設有紅光投射裝置
紅光投射裝置曾受爭議
身兼觀塘區議會交通發展及運輸委員會主席的民建聯立法會議員、觀塘區議員顏汶羽，昨日(19日)與委員及運輸署官員到多區實地視察不同交通試驗措施。過路處紅光投射裝置去年7月推出時，雖然備受社會爭議，但顏汶羽引述運輸署官員稱，裝置成功減少約25%行人「衝紅燈」，未來計劃推展至全港。
長者及殘疾人士延長行人閃動綠燈時間智能裝置
長者拍八達通延綠燈裝置欠成效
不過，2018年推出、為長者及殘疾人士延長行人閃動綠燈的智能裝置則被指使用率不高，顏汶羽舉例稱九龍灣啟業邨和麗晶花園過路處的裝置，每日僅4至6人使用；觀塘牛頭角道近觀塘花園大廈玉蓮臺的過路處，每日亦只有6至9人使用該裝置。他引述署方評估後決定暫時擱置計劃，不再於其他過路處安裝，現有的則會繼續使用。