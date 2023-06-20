過路處紅光投射裝置減「衝紅燈」　運輸署：將在多意外過路處安裝

【19:07更新】加入運輸署回應

運輸署近年致力加強行人過路安全，在多區試驗推出設置不同輔助裝置。署方今日(20日)回覆《am730》查詢稱，在過路處投射紅光的裝置試驗計劃已經完成，由港大專業學術團隊進行的獨立和客觀評估結果顯示，安裝輔助裝置後整體行人「衝紅燈」的數字減少約四分之一，成效正面，署方檢視資源後計劃在過往較多行人和車輛意外的合適交通燈過路處，安裝投射紅光輔助裝置。

至於讓長者和殘疾人士以八達通拍卡延長綠燈時間的裝置，運輸署指去年12個路口的安裝工程平均造價約35萬元，惟全數21個設有該裝置的路口，每日使用量僅約4至10次，署方現時沒有計劃大規模安裝有關裝置，而現有運作良好的裝置會繼續供市民使用。

銅鑼灣過路處設有紅光投射裝置