遭制裁俄商遊艇泊港被美警告　港府：無權力亦不實施其他單方面制裁

因俄烏戰事而遭受歐美制裁的俄羅斯富豪莫爾達紹夫(Alexei Mordashov)旗下的超級遊艇「Nord」，近日被傳媒發現停泊在香港水域，惹來關注。美國國務院對此發聲明，警告香港不要為受制裁的寡頭提供避風港，否則勢將損害香港作為金融中心的聲譽。對此，特區政府昨晚發聲明，表示「沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。」

稱一直 實施聯合國安理會制裁

特區政府發言人回應傳媒查詢時指，港府一直全面實施及執行聯合國安全理事會施加的制裁，個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，特區政府並沒有權力、亦不會實施其他司法管轄區施加的單方面制裁。

港府續指，香港作為國際金融和貿易中心，背靠祖國、聯通世界，保持獨特的地位和優勢，包括良好的法治和實行普通法制度、與國際規則接軌的監管制度、穩健的金融制度基礎、透明的營商環境、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單和具競爭力的稅制、高效廉潔的政府等，這些優勢長期獲得國際認同。

有傳媒近日發現，俄羅斯總統普京的政治盟友、有「鋼鐵寡頭」大亨之稱的俄國富豪莫爾達紹夫，其估值約5億美元(折合約39億港元)的超級遊艇「諾德」(Nord)停泊在香港水域，由於莫爾達紹夫因俄烏戰事受到歐美國家制裁，外界一直關注中方的立場，以及任何人或機構等違反有關制裁，會否受到西方國家的二次制裁。