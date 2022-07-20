遭男中醫拉低裙指插陰道 女病人：按完頸話我宮寒

一名37歲男中醫涉於去年在藍田診所為有肩頸痛的女病人診症時，指插對方陰道及掃陰，被控一項非禮罪。被告否認控罪，今於觀塘法院受審。

被告曾廸民被控於2021年4月19日在觀塘匯景廣場本草安和堂藍田中醫藥中心猥褻侵犯女子X。

27歲女病人X供稱，案發前一周做瑜伽疑拉傷頸，故在案發日放工後到涉案診所求醫。她向被告提及肩頸痛約一周，希望接受跌打治療，但被告指需要先斷症再決定是否適合跌打。被告之後用雙手為X按壓肩頸和背部十數下，稱X穿長袖衣不便按壓，便給她一條大毛巾及着她「換咗佢」。X續指，她隔一道布簾脫衣，脫剩胸圍，用毛巾包裹上身，躺在床上讓被告按肩頸和鎖骨對下位置約25分鐘。

X收緊屁股成功令被告停止掃陰

X指，被告為她按完肩頸後感痛楚已消散，但被告稱其腰部浮腫，X遂讓被告按腰。按腰期間，被告突然將其裙子連內褲拉低至露出股溝，X對被告未經同意拉低裙子感「好錯愕」，被告表示盆骨坐姿不正確會導致腰痛，所以要按盆骨。X指她第一次看中醫，相信醫生專業，遂讓被告繼續按，其後X感覺到被告其他手指來回掃陰十多次，令她感到緊張和驚慌，遂收緊屁股肌肉，成功令被告停止掃陰。之後被告摸了其背部一下稱X的背脊有點凍，着X轉身面朝天，X此時則拉高裙子。

X指被告指插其陰道約5秒

之後，被告摸了X的肚子後稱其肚子冷，有宮寒問題，遂為X按壓腰兩側，期間再拉低X的裙子至露出部分陰部，除了按壓小腹和大腿內側，又伸手入X裙內按其陰部和撥開其陰唇。X稱當時感到很害怕，問被告是否有必要那麼做，被告則堅定地稱宮寒需要那樣治療。X續指，被告之後繼續按肚，更用手指插入其陰道約4厘米，上下郁動約5秒，她整個人向上褪後被告才停止。

X表示，被告在完成治療後著她預約覆診日子，X便指她的肩頸已不感到痛，被告卻用筆敲其胸部3下稱X還有另一些問題,例如胸部問題。又叮囑X不要告訴其他人當日發生過的事，因為治療數個部位會收不同價錢，現只收了X一個價錢。