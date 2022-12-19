遭33歲小提琴教師涉伸手入內褲摸下體 6歲女童：好似彈琴咁

6歲女童在3年間懷疑多次遭小提琴教師伸手入內褲觸碰其下體，女童為此受驚，晚上發惡夢睡不著。小提琴教師否認3項猥褻侵犯罪，案件今日在區域法院開審。

33歲被告關俊彥被控於2017年5月、2019年10月11日及2020年8月4日，在何文田某單位非禮當時分別為6歲及9歲的女童X。

控方開案陳詞指，被告於2020年8月14日被捕，他在警誡下保持緘默，隨後在錄影會面中指因間中要請X食糖，為免她家人發現而要關門。為了要糾正X拉琴姿勢，故曾觸碰她雙手、手踭、腰部等位置，但否認曾要求X坐在其大腿或觸碰她私處，並重申從無非禮她