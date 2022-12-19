遭33歲小提琴教師涉伸手入內褲摸下體 6歲女童：好似彈琴咁

6歲女童在3年間懷疑多次遭小提琴教師伸手入內褲觸碰其下體，女童為此受驚，晚上發惡夢睡不著。小提琴教師否認3項猥褻侵犯罪，案件今日在區域法院開審。
33歲被告關俊彥被控於2017年5月、2019年10月11日及2020年8月4日，在何文田某單位非禮當時分別為6歲及9歲的女童X。
控方開案陳詞指，被告於2020年8月14日被捕，他在警誡下保持緘默，隨後在錄影會面中指因間中要請X食糖，為免她家人發現而要關門。為了要糾正X拉琴姿勢，故曾觸碰她雙手、手踭、腰部等位置，但否認曾要求X坐在其大腿或觸碰她私處，並重申從無非禮她
X稱遭被告拉腰坐在其大腿上聽歌
女童X現年12歲，庭上播放女童的錄影會面片段，她在錄影會面中供稱自其幼稚園低班便參加被告的小提琴課堂，隨後被告辭去中心工作轉以私人授課，在2017年5月開始會在X何文田寓所教琴，上課地點為睡房。X表示每次上課都有非禮發生，情節類近，但實際記得起的只有3次，她憶述最後一次事發當日，被告要求X鎖門，待課堂開始後播放YouTube上的小提琴歌曲，並拉她腰部坐在他大腿上聽歌，期間伸入她內褲內用中指及食指摸私人部位1至2分鐘。X形容被告的動作「好似彈琴咁，上下上下咁樣摸」，當下感覺「好想走」、「好唔開心」，雖然曾經以拿筆借故離開，但遭被告阻止不果。
X續指，當歌曲播完後被告便把手從她私處拿出，X見被告無洗手便觸碰琴身，於是問他該如何清潔，因為小提琴入水會導致走音，被告回應隨意抹一下就可以。事後被告再替X上一小時數學課。X在最後一次事發後發惡夢睡不著，遂告訴母親稱她不想再學琴，因而揭發事件，先前她因害怕被爸媽責罵而未曾提起。