遲預產期一周出世巧成元旦B 父母：希望兒子能夠身體健康 快樂成長

今年公立醫院有4名「元旦BB」，首名出世嬰兒為一名男嬰，於凌晨零時07分在威爾斯親王醫院出生。「第二名」元旦男B則在凌晨零時12分於瑪嘉烈醫院出世，其姓龍的父母表示預產期原訂為上周一(12月23日)，但「仔仔未肯出世」，遲了一星期被結果醫生安排催生巧成元旦B。他們透露為兒子改英文名Jason，寓意兒子可溫柔、健康及有才華，更笑言暫未想過要「望子成龍」，只希望兒子能夠聰明伶俐，健康快樂地成長。

於凌晨零時12分在瑪嘉烈醫院出生的Jason重3.56公斤，是龍生龍太的頭胎寶寶，原本預產期是在12月23日，但過了預產期及落藥都仍未降生，醫生逐安排剖腹產，並令Jason剛好變成成元旦B。龍爸爸坦言無預計男嬰是元旦BB，「好開心，好突然，無預計過，驚喜咁耐先出世。」他亦感謝太太，「捱咗18個鐘咁痛，陀B陀咗10個月。」