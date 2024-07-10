選定一對5至8歲大熊貓 李家超力爭10.1抵港 冀在港誕下一代

中央再向本港送贈一對大熊貓，特首李家超稱，已選定一對5至8歲大熊貓來港，將爭取在國慶、10月1日運抵香港，並希望牠們能夠在港誕生下一代。 應邀訪問四川的李家超昨結束一連3日行程，他指國家林草局已選定一對5至8歲大熊貓來港，其中雄性的大熊貓體重約120公斤，動作敏捷、聰明好動，雌性大熊貓則重約100公斤，溫柔可愛、性情溫順。這對大熊貓現已在都江堰基地作適應準備，稍後會隔離檢疫30日，抵港後亦要再進行多30日本地隔離檢疫，待牠們適應新環境後就可與市民見面。

李家超

李家超稱：「希望新一對送贈予香港的大熊貓，能夠在港誕下下一代熊貓、開枝散葉，帶予香港更多溫馨及喜悅。希望來港的大熊貓是屬於青春的成年、身體精壯的大熊貓。」他又稱專家屆時會密切觀察，當發現可能有機會生育時便作適當的特別安排；至於須否邀請內地專家來港協助，港府將按照實際情況商討。他續說，大熊貓誕生下一代本身已很難得，若在「一國兩制」下的香港特區誕生，便非常有象徵性意義。 港府爭取一對大熊貓可在10月1日運抵本港，海洋公園會派員到四川進行在地訓練和前期工作，如提前了解來港大熊貓習性等，團隊也會先運送在廣東省或海洋公園內種植的竹子到四川，讓牠們提前習慣日後會進食的品種。另外，海洋公園日後會改善園內現有兩個大熊貓設施，並考慮加設攝影器材，以實時向社會分享大熊貓活動情況。