選定一對5至8歲大熊貓 李家超力爭10.1抵港 冀在港誕下一代

中央再向本港送贈一對大熊貓，特首李家超稱，已選定一對5至8歲大熊貓來港，將爭取在國慶、10月1日運抵香港，並希望牠們能夠在港誕生下一代。
應邀訪問四川的李家超昨結束一連3日行程，他指國家林草局已選定一對5至8歲大熊貓來港，其中雄性的大熊貓體重約120公斤，動作敏捷、聰明好動，雌性大熊貓則重約100公斤，溫柔可愛、性情溫順。這對大熊貓現已在都江堰基地作適應準備，稍後會隔離檢疫30日，抵港後亦要再進行多30日本地隔離檢疫，待牠們適應新環境後就可與市民見面。
李家超稱：「希望新一對送贈予香港的大熊貓，能夠在港誕下下一代熊貓、開枝散葉，帶予香港更多溫馨及喜悅。希望來港的大熊貓是屬於青春的成年、身體精壯的大熊貓。」他又稱專家屆時會密切觀察，當發現可能有機會生育時便作適當的特別安排；至於須否邀請內地專家來港協助，港府將按照實際情況商討。他續說，大熊貓誕生下一代本身已很難得，若在「一國兩制」下的香港特區誕生，便非常有象徵性意義。
港府爭取一對大熊貓可在10月1日運抵本港，海洋公園會派員到四川進行在地訓練和前期工作，如提前了解來港大熊貓習性等，團隊也會先運送在廣東省或海洋公園內種植的竹子到四川，讓牠們提前習慣日後會進食的品種。另外，海洋公園日後會改善園內現有兩個大熊貓設施，並考慮加設攝影器材，以實時向社會分享大熊貓活動情況。
協議書審批後將公布細節
被問到大熊貓改名安排和海洋公園翻新、接待大熊貓等開支由哪一方承擔，李家超稱理解市民對此充滿期望和希望有不同活動可參與，海洋公園正與中國大熊貓保護研究中心全力草擬合作協議書，當審批落實細節後會公布；文化體育及旅遊局和海洋公園之後亦會積極設計和說明整個推廣活動。