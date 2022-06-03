邊境禁區｜沙頭角碼頭今起開放　林鄭感謝鄧炳強展示有為精神

沙頭角禁區今日起逐步開放，周六日及假期容許指定旅行團進入沙頭角墟指定範圍，讓指定旅行團利用沙頭角碼頭，乘船前往荔枝窩同吉澳等鄰近地點遊覽。特首林鄭月娥今早主持碼頭開放儀式時表示，在去年公布的「北部都會區發展策略」，提出要逐步開放沙頭角碼頭作旅遊活動，並研究長遠開放沙頭角墟所需的配套，而隨著北部都會區的發展，有關一帶將與深圳的鹽田及大鵬半島，組成「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」，特區政府會與深圳合作，倡議綜合生態保育、生態康樂旅遊等發展，深化兩地雙城三圈的策略性空間佈局。

林鄭：盼 創造多贏局面 為社區注入新動力

她又說，局部開放沙頭角墟後，旅行團可從沙頭角碼頭乘船前往荔枝窩、吉澳等外島觀光，政府特意平整一幅在碼頭旁邊的政府土地，作為特定區域，又劃出空間讓沙頭角居民售賣特色產品，並設有讓旅客「打卡」的位置。希望今次計劃能創造多贏局面，打通以沙頭角為重點的旅遊發展，以文化、傳承為保育核心，為沙頭角社區注入新動力，並讓全港市民體現沙頭角的真實面貌，欣賞香港新界東北部的天然風貌及文化特色。

林鄭月娥續指，自去年公布的「北部都會區」發展策略後，不足一年時間，當局已在沙頭角禁區踏出重要一步，要特意感謝保安局長鄧炳強和團隊，在開放沙頭角墟一事，不以保安單一角度看問題，展示有為精神，認為是公務人員多行一步，願意為市民做實事的表證，寄語下屆政府繼續貫徹事不避難的精神，為香港市民謀福祉，開拓更多機遇。