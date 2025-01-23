鄧家彪建議兩航起義紀念日辦紀念航班　長遠於舊啟德機場設紀念館

民用航空事業職工總會、中航集團、兩航聯誼會及立法會議員鄧家彪今早與文化體育及旅遊局局長羅淑佩會面，就愛國工運歷史教育提出建議。首先，各人建議特區政府考慮與當時兩航起義的目的地北京及天津進行聯動，在兩航起義紀念日合營紀念航班，並設計紀念品，吸引旅客乘搭航班，加強宣傳兩航起義事件。第二，建議在啟德站上蓋車站廣場的康文署空置土地設立兩航起義紀念碑，希望文體旅局批准有關用地需求。第三，長遠希望能在舊啟德機場範圍設立「兩航起義暨民航業發展」歷史紀念館，打造香港愛國主義教育基地。第四，希望當局可於每年11月在啟德發展區舉辦兩航起義暨民航業發展嘉年華，以遊戲的方式宣傳兩航起義及介紹本港的航空業發展，吸引青年投身民航業，以壯大香港的航空人才庫。

兩航起義親歷者袁雄崑今日有出席會面，他認為事件十分重要，重提當年在中國共產黨的領導下，國民黨原中國航空公司和中央航空公司2,000多名員工，在香港毅然宣布起義，脫離國民黨政權，回到祖國懷抱。但可惜他指在港英殖民管治期間，未能系統化展開愛國主義教育，無論是教科書、博物館的內容均未有提及當年的事件，令現今大部分港人未有機會認識兩航起義事件。鄧家彪認為兩航起義是很「鮮活」的歷史事件，掌握足夠史料，與香港有直接關係，更有當年的親歷者願意口述經歷。他促請當局做深、做廣，搶救珍貴的歷史資料。他形容局長羅淑佩今日見到袁雄崑先生感到十分尊敬，認同兩航起義是愛國主義教育的好例證，相信她會「將心比心，想方設法」將建議落地。