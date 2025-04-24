鄧家彪關注東九龍線交通連接 柯創盛倡藍田北與油塘東之間加站

政府建議修訂東九龍智慧綠色集體運輸系統走線，全長約7公里，部分隧道走線改為高架道，全程設9個車站，新增「藍田北站」，爭取在2033年或之前通車。 鄧家彪：走線仍有再優化的空間 工聯會立法會議員鄧家彪在香港電台節目《千禧年代》表示，最新走線較預期好，包括更靠近聯合醫院，方便居民來往，但他認，為走線仍有再優化的空間，包括由藍田北站至油塘東站之間有近1公里的隧道段距離，沿途經過人口密集的社區，關注如何做好交通連接，特別是項目落成後，小巴及巴士服務某程度會受影響，而東九龍線又未能覆蓋相關社區，希望政府留意及作出平衡。

鄧家彪說，政府的文件中未有交代票價等數據，有不少居民都關心如果東九龍線日後並非由港鐵營運，票價優惠方面如何與港鐵銜接。

觀塘區議員、民建聯的柯創盛在同一節目表示，最新走線回應了市民意見，但他建議在藍田北站與油塘東站之間，可以新增多一個車站，因為兩個站之間有居屋、公屋等，加上未來將有資助出售房屋落成，如果當局能有所回應，將是十全十美。他強調，有關建議不會改動走線，只是沿途新增多一個車站，相信會更具成本效益。

柯創盛希望日後東九龍線的票價能訂於市民可負擔水平，又關注如果項目並非由港鐵中標，希望營辦商能與港鐵商討票務優惠、分段收費等銜接問題。 原文刊登於 香港電台